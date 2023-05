Kokenszky-Doppelpack bringt Obdacher Sieg gegen ESV Knittelfeld

Details Sonntag, 28. Mai 2023 12:33

FC Obdach und ESV Knittelfeld boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Obdach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der Gastgeber beim 2:0-Sieg alle drei Punkte mit auf den Heimweg genommen.

Norbert Imre Kokenszky steuerte zwei Treffer bei

Ein Elfmeter führte zum 0:1

Knittelfeld erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Unmittelbar nach dem Ankick pfiff Schiedsrichter Salhudin Causevic einen Strafstoß für die Gäste - Andreas Stocker traf in der dritten Minute vom Elfmeterpunkt zur frühen Führung. Die Hausherren wachten jetzt auf und übernahmen sukzessive das Kommando. Nach einem blitzsauberen Pass in die Tiefe witterte Denis Talic seine Chance, überspielte Torhüter Markus Karner und schoss den Ball zum 1:1 für Obdach ein (19.).

Jetzt ging die Post ab im Zirbenlandstadion von Obdach. Norbert Imre Kokenszky brachte den ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 23. und 33. Minute vollstreckte. Den ersten Treffer verwertete er nach einem Zuspiel von Stefan Meusburger. Beim 3:1 nahm er den Ball, nach Assist von Stefan Schwendinger, mit der Brust mit und drückte ihn danach über die Linie.

Zwei Stangenschüsse in der zweiten Hälfte

Zwei Großchancen der Obdacher wurden noch vernebelt - so ging es mit der 3:1 Führung für die Gastgeber in die Kabine. Die 300 Besucher sahen jetzt eine spannende Partie, bei der die Heimischen leichte Vorteile hatten . Trotzdem schafften es die Auswärtigen noch den Anschlusstreffer zu erzielen - Patrick Berner versenkte den Ball in der 67. Minute im Netz von Obdach.

Die Führung stand dann noch auf Messers Schneide - Knittelfeld nagelte einen Ball an die Stange. Kurz vor Schluss ließ Schwendinger nach einem Freistoß noch einmal das Aluminum erbeben. Obwohl FC Pabst Alko Rb Obdach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ESV Knittelfeld zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

So stehts um die Teams

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt FC Obdach den fünften Platz in der Tabelle ein. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Obdach zu besiegen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Knittelfeld rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchten die Gäste nur fünf Zähler.

Kommende Woche tritt FC Pabst Alko Rb Obdach bei EKRO Tus Krieglach-Fußball an (Freitag, 18:30 Uhr), am gleichen Tag genießt ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld Heimrecht gegen FC Trofaiach.

Stimmen zum Spiel:

Kurt Schwendinger, Trainer Obdach:

"Wenn man den Spielverlauf betrachtet, sind wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 3:2 (3:1)

67 Patrick Berner 3:2

33 Norbert Imre Kokenszky 3:1

23 Norbert Imre Kokenszky 2:1

19 Denis Talic 1:1

3 Andreas Stocker 0:1

Aufstellungen:

Obdach: Clemens Schultermandl - Mirko Nikolic (72. Kozar), David Sapljivi, Stefan Meusburger - Gregor Schaffer (61. Reichhold), Krisztian Kovacs, Stefan Schwendinger, Andreas Kreuzer (K) - Denis Talic (86. Pabst), Norbert Imre Kokenszky, Oliver Schachinger

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker, Thomas Neumann, Manuel Spitzer, Markus Hochfellner (78. Haziraj), Patrick Berner - Christian Zachorjansky (K), Adrian Zaharia, Jan Luca Pongratz - Patrick Weinberger, David Lackner (HZ F. Hochfellner)

