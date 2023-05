ATV Irdning beendet Sieglos-Serie und schickt Murau in die Unterliga

Details Montag, 29. Mai 2023 21:37

Bei ATV Irdning gab es für SVU Murau nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Irdning die Nase vorn. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten der Heimmannschaft ausgegangen.

Trainer Markus Moder (hier noch als Spieler) muss mit seinem SVU Murau nächste Saison eine Etage tiefer spielen

Irdning dominierte von Beginn an

250 Besucher waren beim Duell der beiden abstiegsgefährdeten Teams SVU Murau und ATV Irdning anwesend und sie sahen einen beherzten Auftritt der Gastgeber, die von Beginn an voll auf die Tube drückten. Nach einer Sturm und Drangphase der Irdninger musste Murau den Treffer von Christoph Rindler zum 1:0 hinnehmen (14.).

In der 34. Minute jubelten die Hausherren zu früh - ein Schuss von Leon Köll knallte nur an den Pfosten. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Christoph Lintschinger das 1:1 für den Tabellenletzten (40.). Er verwertete einen Strafstoß. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Nach einem Traumpass von Alexander Hofer dribbelte Köll in die Murauer Box und stellte mit dem 2:1 in der 49. Minute die Weichen auf Sieg. Der ATV Irdning witterte seine Chance und schaltete nun noch einen Gang rauf. Daniel Adelwöhrer schoss mit seiner ersten Ballberührung zum 3:1 ein (67.). Kurz vor Schloss landete noch ein Schuss der Irdninger am Pfosten. Letztlich nahm SVU Murau im Kellerduell bei Irdning eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 3:1.

Murau muss den Gang in die Unterliga antreten

ATV Gabriel Irdning muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befindet sich ATV Irdning in der Tabelle über dem ominösen Strich. Irdning bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach sieben sieglosen Spielen ist ATV Gabriel Irdning wieder in der Erfolgsspur.

Mit 62 Gegentreffern ist SVU Murau die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Im Angriff weist SVU Murau deutliche Schwächen auf, was die nur 27 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich SVU Murau schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SVU Murau nur drei Zähler. Somit steigt der SVU Murau nach siebenjähriger Oberliga-Präsenz in die Unterliga ab.

Am nächsten Freitag reist ATV Irdning zu ESV St. Michael, zeitgleich empfängt SVU Murau SV AquaFux Thörl.

Stimme zum Spiel:

Homepage SVU Murau:

"Gratulation den Irdningern zum verdienten Sieg. Die Leistung der Murauer war eines Oberligisten nicht würdig!"





Oberliga Nord: ATV Gabriel Irdning – SVU Murau, 3:1 (1:1)

67 Daniel Adelwoehrer 3:1

49 Leon Koell 2:1

40 Christoph Lintschinger 1:1

14 Christoph Rindler 1:0

Aufstellungen:

ATV Gabriel Irdning: Salvador-Miguel Treiber - Hannes Wallner (K), Michael Gruber, Alexander Hofer, Oliver Adelwöhrer - Philipp Schweiger, Christoph Rindler, Sebastian Schmid, Andreas Wieser, Sebastian Paric, Leon Köll

Ersatzspieler: Jakob Franz Bischof, Christoph Daum, Fabian Schweiger, Florian Daum, Manuel Eder, Daniel Adelwöhrer

Murau: Jarik Michael Krainer, Bastian Tanner, Andreas Esterl, David Lindner, Dominic Berger, Matthias Brugger, Fabian Seichter, Christoph Lintschinger, Lukas Bencsics, Florian Sperl (K), David Fixl

Ersatzspieler: David Miedl, Alexander Schaffer, Julian Michael Brachmaier, Raphael Ameya Dengg, Pascal Streibl, Gottfried Gambs

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

