Traumstart: Kindberg-Mürzhofen glänzt in Trofaiach

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen gegen den FC Trofaiach im zweiten Durchgang auf und kam zu einem klaren 4:0-Erfolg.

Manuel Trost glänzte als Assistgeber und Torschütze

Der FC Kindberg-Mürzhofen trat von Beginn an sehr stark auf und kam in den ersten 45 Minuten zu einigen guten Möglichkeiten. Florian Hoppl, Manuel Trost und Peter Frühwirth brachten den Ball aber nicht im Kasten unter. In der 40. Minute sah Eldin Omerovic von Trofaiach die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Die erste Halbzeit endete dennoch ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Wenn wir bei der WM wäre würde es heute 15 Minuten Nachspielzeit geben fürs Ball holen. Alternativ würde ich vorschlagen Ballnetze hinterm Tor zu installieren! Chen Jan Jürgen, Ticker-Reporter

Kindberg-Mürzhofen brach den Bann in der 66. Minute und markierte die Führung. Frühwirth drückte den Ball per Kopf nach einem Eckball über die Linie. Jetzt spielten sich die Gäste in einen Flow - Hoppl erhöhte auf 2:0 (71.). In der 83. Minute legte Trost zum 3:0 zugunsten von Kindberg-Mürzhofen nach. Nach Zuspiel von Jakob Pinitsch trickste er im 16er und versenkte den Ball anschließend im Kasten. Durch ein Eigentor von Anton Leitner verbesserte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen den Spielstand auf 4:0 für sich (90.). Am Ende feierte Kindberg-Mürz. einen gelungenen Saisonauftakt und kam gegen den FC Trofaiach zu einem verdienten Sieg.

In der nächsten Runde (Freitag, 19 Uhr) empfängt Kindberg-Mürz. den ESV Mürzzuschlag. Der FC Trofaiach gastiert am Freitag (18.30 Uhr) bei den KSV Amateuren.

Statement:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Der Sieg war vollkommen verdient. Wir hätten in der ersten Hälfte den Sack bereits zumachen können, haben dort drei gute Möglichkeiten ausgelassen. Der Ausschluss der Trofaiacher hat uns natürlich auch in die Karten gespielt. Das war ein guter Saisonstart für uns - in Trofaiach 4:0 zu gewinnen - dass muss uns erst einmal einer nachmachen!"

Oberliga Nord: FC Trofaiach – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 0:4 (0:0)

90 Eigentor durch Anton Leitner 0:4

83 Manuel Trost 0:3

71 Florian Hoppl 0:2

66 Peter Fruehwirth 0:1

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Vinko Colic - Anton Leitner, Ferdauws Soltani, Robert Pachner (12. Babic, 67. Zechner), Oliver Köck - Eldin Omerovic, Paul Leitner, Danny Krause, Daniel Tragler (79. Fercher), Samuel Magerl (79. Trafela) - Philipp Rabensteiner (K)

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Dominik Leitner (87. P. Leitner), Kai Tösch, Thomas Schnittler - Stefan Putzi (81. Pinitsch), Marcel Petry, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger (67. Petry) - Michael Olschnegger, Florian Hoppl (87. Seidl), Peter Frühwirth (67. Sander)

