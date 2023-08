Rückstand egalisiert: Judenburg schenkt St. Michael den Punkt

Details Samstag, 05. August 2023 19:57

ESV St. Michael ist mit einem Unentschieden gegen FC Judenburg in die neue Saison gestartet. Die Hausherren bewiesen Moral, lagen sie doch zur Halbzeit noch mit 0:2 zurück. Die Gäste halfen aber mit, sie teilten Geschenke aus. So trennten sich die Teams am Ende mit 2:2.

Judenburg Trainer Alexander Bauer ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Hälfte zwei nicht zufrieden

Die Gäste führten zur Pause mit 2:0

Die ersten 30 Minuten gehörten den Gästen, die Bauer-Elf kam zu einigen Möglichkeiten. Ein guter Freistoß der Heimischen war die einzige zählbare Möglichkeit seitens der Hausherren. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Blaz Dolinar sein Team in der 33. Minute. Nach einem schönen Zuspiel schob er den Ball durch die Beine von Torhüter Marco Tiefenbacher. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Florian Stadler einen weiteren Treffer für Judenburg. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Zeichen standen bis zu diesem Zeitpunkt auf Sieg für die Judenburger.

Gute Chance für St. Michael: Aber der rechte Flügel fischt den Ball beim Versuch den Ball mit einem Sprungkick ins rechte Kreuzeck zu befördern! ask_V0itsbergFan, Ticker-Reporter

Im zweiten Durchgang sahen die 150 Besucher eine aggressiver auftretende Heimmannschaft - und sie wurden auch belohnt. Tobias Bracher ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für St. Michael. In der 77. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Jonas Gwandner. FC Judenburg ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich ESV St. Michael noch ein Unentschieden.

Blaz Dolinar trifft zum 0:1

Für St. Michael geht es kommenden Freitag weiter - der Verein gastiert um 19 Uhr in Thörl. 19.08.2023 FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen gastiert. Judenburg hat am Freitag Heimrecht und begrüßt um 18.30 Uhr den ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Haberl, Trainer ESV St. Michael:

"Der Punkt war aufgrund unserer kämpferischen Leistung verdient. Wir waren über 90 Minuten ebenbürtig. Gegen einen Landesliga-Absteiger so aufzutreten, das verspricht mehr."

Alexander Bauer, Trainer FC Judenburg:

"Wenn du gegen so einen Gegner zwei Punkte aus der Hand gibst, bist du selber Schuld. Wir haben heute Geschenke verteilt. Trotz allem haben bei uns sechs Spieler gefehlt. Das soll aber keine Ausrede sein, das Spiel musst du auch ohne diese Spieler gewinnen. Man sieht wie gut unser Kader ist, das werden wir im Laufe der Saison noch zeigen."

Oberliga Nord: ESV St. Michael – FC Judenburg, 2:2 (0:2)

77 Jonas Gwandner 2:2

68 Tobias Bracher 1:2

42 Florian Stadler 0:2

33 Blaz Dolinar 0:1

Aufstellungen:

ESV St. Michael: Marco Tiefenbacher - Julian Jungwirth, Markus Waldsam, Jan Schatzl (90+2 Waldsam), Lukas Karner (K) - Prachak Key Karner, Sascha Troger, Fabian Heilinger, Tobias Bracher, Christoph Bracher (61. Gwandner), Andre Posch

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner (89. Mucek), Blaz Dolinar, Dragan Gavranovic (77. Muanda), Daniel Hirzberger, Matthias Waldhuber, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Florian Stadler, Edin Bahtic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

