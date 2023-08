Zwei Tomic-Lupfer: ESV Knittelfeld gewinnt bei Judenburg

Details Samstag, 12. August 2023 00:05

ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld fügte FC Judenburg am Freitag die erste Saisonniederlage bei und siegte mit 3:1. Blitzschnelles und perfekt ausgeführtes Umschaltspiel brachte den Gästen schlussendlich den Erfolg.

Doppelpack von Ilja Tomic

Zwei spielstarke Mannschaften versuchten vom Start weg das Kommando zu übernehmen. Die Gäste fanden den besseren Start. Mit einer schöner Umschaltaktion eroberten die Gäste an der Mittellinie den Ball - ein schneller Pass nach vorne gelangte zu Ilija Tomic und er versenkte die Kugel via Lupfer zum 1:0 (18.). Zur Pause wusste der ESV Knittelfeld somit eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Tomic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Auch dieser Treffer fand seine Entstehung nach einem Konter und wiederum überlupfte der Torschütze den Judenburger Torhüter. Patrick Berner schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 3:0 für Knittelfeld in die Höhe. Nach einem Durchbruch auf der Seite zog er in die Mitte und zog nach einem Gestocher aus der Distanz ab.

Ampelkarte für Rasswalder

In der 70. Minute erhielt Siegfried Rasswalder die Gelb-Rote Karte, sodass der Gast fortan in Unterzahl agieren musste. Der Ausschluss brachte den Gastgebern aber nicht den gewünschten Erfolg, obwohr Marc Klicnik kurz vor Schluss per Elfmeter den Ehrentreffer für Judenburg (92.) erzielte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld das Heimteam 3:1.

Judenburg gastiert am 18.08. um 19 Uhr in Rottenmann, zeitgleich empfängt der ESV Knittelfeld den SV AquaFux Thörl.

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Das Murtal-Derby zu gewinnen ist natürlich immer super. Siegi Rasswalder hat die Mannschaft super auf den Gegner eingestellt. Wir haben gewusst, dass Judenburg spielerisch sehr stark auftreten wird. Unser extrem starkes Umschaltspiel hat uns den Sieg gebracht."

Oberliga Nord: FC Judenburg – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 1:3 (0:1)

92 Marc Klicnik 1:3

68 Patrick Berner 0:3

52 Ilija Tomic 0:2

18 Ilija Tomic 0:1

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner, Marc Klicnik, Samuel Delija (HZ Dolinar), Daniel Hirzberger, Luka Marinac (HZ Bahtic) , Matthias Waldhuber (79. Gavranovic), Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Florian Stadler

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker (K), Thomas Neumann, Markus Hochfellner, Patrick Berner - Toni Sekic (68. Traybar), Adrian Zaharia, Maurice Mitteregger (83. Hochfellner), Armin Masovic - Patrick Weinberger (83. Nikolic), Jan Luca Pongratz (68. Spitzer)

