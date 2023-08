Zweiter Sieg in Folge: Lemes schießt Bad Mitterndorf zum Sieg bei Tus St. Peter/Kbg.

Details Sonntag, 20. August 2023 13:22

Am Samstag begrüßte Tus St. Peter/Kbg. Bad Mitterndorf. Die 400 Besucher sahen eine rassige Partie, die schlussendlich mit 2:1 zugunsten der Gäste ausging. Der 1:2 Pausenstand hatte bis zum Ablauf der 90 Minuten Bestand.

Armin Flatscher traf vom Punkt

Beide Teams verwerteten einen Elfmeter

Die rassige Partie stand von Beginn an auf Messers Schneide, beide Teams schenkten sich nichts und traten sehr bestimmt auf. St. Peter/Kbg. geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Armin Flatscher das schnelle 1:0 für Mitterndorf erzielte. Er verwertete einen Strafstoß. In Minute 18 musste Schiedsrichter Alehm Kulasin erneut auf den Elferpunkt zeigen - diesmal aber auf der anderen Seite. Florian Brunner blieb diesmal vom Punkt erfolgreich und schoss den Ball zum 1:1 für Tus Raika St. Peter am Kammersberg ein (18.).

Nach drei guten Möglichkeiten für die Heimischen zeigten die Gäste, wie das Toreschießen funktionert: Mario Lemes stellte die Weichen für ASV Bad Mitterndorf auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Obwohl Bad Mitterndorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen - einmal klatschte der Ball nur an die Stange (87.) - schaffte es Tus St. Peter/Kbg. zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

So stehts um die Teams

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht St. Peter/Kbg. derzeit auf dem siebten Rang. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Durch den Erfolg verbesserte sich Mitterndorf im Klassement auf Platz vier.

Für Tus Raika St. Peter am Kammersberg geht es am kommenden Samstag bei FC Pabst Alko Rb Obdach weiter. ASV Bad Mitterndorf erwartet am Dienstag SC Pürcher St.Peter-Freienstein.

Stimme zum Spiel:

Johann Reissinger, Obmann Bad Mitterndorf:

"Wir sind mit den drei Punkten sehr zufrieden. Ein Auswärtssieg in St. Peter ist immer gut. Jetzt wollen wir selbstverständlich auch das Nachtragsspiel am Dienstag gewinnen. Hier wartet St. Peter, vielleicht ein gutes Omen - zwei St. Peter in einer Woche zu schlagen. Wenn uns das gelingt, sind wir mit neun Punkten aus drei Spielen super gestartet."

Oberliga Nord: Tus Raika St. Peter am Kammersberg – ASV Bad Mitterndorf, 1:2 (1:2)

39 Mario Lemes 1:2

18 Florian Brunner 1:1

9 Armin Flatscher 0:1

Aufstellungen:

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald, Philipp Reicher, Stefan Sigl, Markus Schnedl (K), Johannes Schnedl, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Harald Feichtner, Florian Brunner, Patrick Leitner

Ersatzspieler: Manuel Plank, Patrick Stolz, Simon Karner, Sandro Jost, Mika Brunner, Daniel Berger

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Timothy David Sudmann, Armin Flatscher - Philip Bacher, Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Marko Brtan, Thomas Pliem - Mateo Mecir

Ersatzspieler: Johannes Sauer, Christoph Gassner, Josip Brtan, Tamas Lazok, Adrian Leitner, Manfred Stögner

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

