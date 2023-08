FC Pabst Alko RB Obdach triumphiert über SC Pürcher St. Peter-Freienstein mit 4:1

Details Sonntag, 20. August 2023 13:41

Die Fans wurden in einem mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem FC Pabst Alko RB Obdach und dem SC Pürcher St. Peter-Freienstein nicht enttäuscht. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte der zweite Durchgang eine Wende und einen klaren Sieger hervor. Nach der Niederlage im Steirercup gegen den SC St. Peter-Freienstein haben die Jungs Coach Kurt Schwendinger ihre Hausaufgaben gemacht und das Match mit 4:1 für sich entschieden.

Denis Talic markierte einen Doppelpack

200 Besucher sahen eine torlose erste Hälfte

In der ersten Hälfte des Spiels passierte wenig, beide Teams tasteten sich vorsichtig ab, und die Verteidigungsreihen dominierten das Geschehen. Trotz einiger vielversprechender Ansätze gelang es keinem der Teams, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Die Halbzeit endete mit einem torlosen Unentschieden, das nicht unbedingt den Spielverlauf widerspiegelte.

Doch dann brach die zweite Hälfte an, und das Spiel erfuhr eine dramatische Veränderung. In der 48. Minute war es Denis Talic vom FC Pabst Alko RB Obdach, der die Stille des Torzählers durchbrach und sein Team in Führung brachte. Dieser Treffer war der Startschuss für eine beeindruckende Serie von Toren, die das Spiel in eine klare Richtung lenkten.

Obdach dominierte den zweiten Durchgang

Christoph Rieger erhöhte den Vorsprung in der 56. Minute auf 2:0, und nur zwei Minuten später war es erneut Denis Talic, der das Spiel mit seinem zweiten Tor in der 58. Minute praktisch entschied. Der SC Pürcher St. Peter-Freienstein kämpfte tapfer weiter und fand in der 71. Minute durch Marvin Auffinger eine Antwort, um auf 3:1 zu verkürzen.

Die Hoffnungen auf eine mögliche Aufholjagd wurden jedoch von Norbert Kokenszky in der 81. Minute zerschlagen, als er das vierte Tor für den FC Pabst Alko RB Obdach erzielte und den 4:1-Endstand herstellte. Die Fans des Heimteams jubelten über diesen überzeugenden Sieg, während der SC Pürcher St. Peter-Freienstein seine zweite Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Das Spiel lieferte eine packende zweite Hälfte, in der der FC Pabst Alko RB Obdach seine Offensivqualitäten unter Beweis stellte und verdient als Sieger hervorging. Für den SC Pürcher St. Peter-Freienstein bleibt hingegen die Herausforderung, sich von dieser Niederlage zu erholen und wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Am kommenden Dienstag trifft FC Pabst Alko Rb Obdach auf SC Geomix Liezen (17:00 Uhr), SC St.Peter-Freienstein reist zu ASV Bad Mitterndorf (17:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Kurt Schwendinger, Trainer FC Obdach:

"WIr haben drei Punkte eingeplant und den Sieg auch verdienterweise eingefahren. Auch die Höhe geht in Ordnung."

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 4:1 (0:0)

81 Norbert Imre Kokenszky 4:1

71 Marvin Auffinger 3:1

58 Denis Talic 3:0

56 Christoph Rieger 2:0

48 Denis Talic 1:0

Startformationen:

Obdach: Clemens Schultermandl, Mirko Nikolic, Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Norbert Imre Kokenszky, Stefan Schwendinger, David Sapljivi, Stefan Marchl, Stefan Meusburger (K), Oliver Schachinger

Ersatzspieler: Christian Wenger, Markus Götzenbrugger, Jonas Wilding, Luca Elias Reichhold, Christoph Rieger, Thomas Pabst

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Jakob Moritz, Bernhard Paul Reichenfelser, Kevin Kutlesa, Marco Huber (K) - Marvin Auffinger, Ahmed Al Mohamed, Richard Erik Florin Pribeagu, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Ardian Berisha

Ersatzspieler: Felix Skrivanek, Drazan Sekic, Bryan Allenstein, Neko Cananaro, Bana Camara

by René Dretnik

