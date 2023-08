Klare Angelegenheit: Kindberg-Mürzhofen verteidigt die Tabellenführung

Details Sonntag, 20. August 2023 14:04

Für St. Michael gab es in der Partie gegen Kindberg-Mürzhofen, an deren Ende eine 0:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Ergebnis war aber dann doch eindeutiger, als der Spielverlauf es zeigte.

René Pitters Kindberger bleiben weiterhin ungeschlagen

Marcel Petry war bereits nach vier Minuten erfolgreich

Der FC Kindberg-Mürzhofen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Petry traf in der vierten Minute, nach Zuspiel von Florian Hoppl, zur frühen Führung. In Minute 12 leisteten sich die Gäste sogar den Luxus einen Strafstoß zu vergeben - Manuel Trost scheiterte vom Elfmeterpunkt. Kurz vor Schluss forderten die Gäste einen Elfmeter, Schiedsrichter Shprpesim Kramoviku sah es anders und gab ihn nicht. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der Spitzenreiter, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.

Nach zwei guten Möglichkeiten der Heimischen erhöhte Manuel Trost erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 76 Minuten auf 2:0. In der Nachspielzeit besserte Petry seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen erzielte. Er zimmerte einen Traumschuss unhaltbar in die Maschen und verzückte dabei seine Fans und Mitspieler.

Tor, Toor, Tooor für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen zum 0:2 Manuel Trooost! Der Schuhwechsel bewirkt Wunder! anonymus123, Ticker-Reporter

Lukas Katzenberger setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Kindberg-Mürzhofen kurz vor dem Abpfiff (93.). Am Schluss siegte Kindberg-Mürzhofen völlig verdient gegen den ESV St. Michael.

St. Michael verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei.

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Kindberg-Mürzhofen empfängt am 25.08. 2023 um 19 Uhr den ESV Knittelfeld, der ESV St. Michael kreuzt am 26.08.2023 um 18 Uhr mit den KSV Amateuren die Klingen. Gespielt wird in Schirmitz.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer FC Kindberg-Mürzhofen:

"Das Ergebnis ist eindeutiger als das Spiel speziell bis zum 2:0 war. Zufrieden sind wir natürlich mit den ersten drei Runden sowie mit den den Ergebnissen im Steirercup!"

Oberliga Nord: ESV St. Michael – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 0:4 (0:1)

93 Lukas Katzenberger 0:4

92 Marcel Petry 0:3

76 Manuel Trost 0:2

4 Marcel Petry 0:1

Aufstellungen:

ESV St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Jan Schatzl, Lukas Karner (K) - Michael Stadlober, Sascha Troger, Fabian Heilinger, Tobias Bracher, Christoph Bracher, Andre Posch - Jonas Gwandner

Ersatzspieler: Marco Tiefenbacher, Adrian Rabl, Prachak Key Karner, Markus Waldsam, Daniel Schatzl, Gabriel Bertolo

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Dominik Leitner, Nico Seidl, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth

Ersatzspieler: Ian Krenn, Julian Thomas Fauland, Jakob Pinitsch, Lukas Katzenberger, Patrick Leitner, Kai Tösch

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

