Schützenfest: St. Peter/Kammersberg richtet St. Peter Freienstein die Wadln "vire"

Tus Raika St. Peter am Kammersberg erteilte SC Pürcher St.Peter-Freienstein eine Lehrstunde und gewann mit 7:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Tus St. Peter/Kbg. wurde der Favoritenrolle gerecht und setzte sich vor 300 Besuchern klar durch.

Christopher Brugger steuerte zwei Treffer bei

Die Tore fielen am laufenden Band. Dominik Wassermann eröffnete den Torreigen und trug sich in der 15. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 37. Minute erhöhte Patrick Leitner auf 2:0 für St. Peter/Kbg. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Christopher Brugger auf Seiten der Gastgeber das 3:0 (41.). Er verwertete einen Strafstoß. Die Vorentscheidung führten Kevin Kutlesa (43.) und Brugger (45.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. In Durchgang eins war SC St.Peter-Freienstein komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand.

Gebrauchter Tag für Kevin Kutlesa

Einen gebrauchten Tag erwischte Kutlesa. Nachdem bereits ein Eigentor auf seine Kappe gegangen war, flog Kutlesa in der 48. Minute schließlich mit Rot vom Feld. Leitner baute den Vorsprung von Tus Raika St. Peter am Kammersberg in der 60. Minute aus. SC Pürcher St.Peter-Freienstein kam kurz vor dem Ende durch Ahmed Al Mohamed zum Ehrentreffer (87.). Sandro Jost stellte schließlich in der 90. Minute den 7:1-Sieg für Tus St. Peter/Kbg. sicher. Mit dem Spielende fuhr Tus Raika St. Peter am Kammersberg einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SC St.Peter-Freienstein klar, dass gegen St. Peter/Kbg. heute kein Kraut gewachsen war.

Tor, Toor, Tooor für Tus Raika St. Peter am Kammersberg zum 7:1 Wassermann legt schön auf Jost rüber FR10, Ticker-Reporter

Trotz des Sieges bleibt Tus St. Peter/Kbg. auf Platz sieben. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Tus Raika St. Peter am Kammersberg.

Mit 19 Gegentreffern ist SC Pürcher St.Peter-Freienstein die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Nach fünf Spieltagen ist der Gast das Schlusslicht der Oberliga Nord. Im Angriff weist SC St.Peter-Freienstein deutliche Schwächen auf, was die nur fünf geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SC St.Peter-Freienstein wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rauch, Sektionsleiter St. Peter am Kammersberg:

"Die Leistung hat gepasst, die Chancenauswertung war sehr gut. WIr haben in Hälfte eins nahezu aus jeder Möglichkeit ein Tor gemacht. Der Gegner war chancenlos, ganz anders als noch vor einem Jahr in der Unterliga."

Oberliga Nord: Tus Raika St. Peter am Kammersberg – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 7:1 (5:0)

90 Sandro Jost 7:1

87 Ahmed Al Mohamed 6:1

60 Patrick Leitner 6:0

45 Christopher Brugger 5:0

43 Eigentor durch Kevin Kutlesa 4:0

41 Christopher Brugger 3:0

37 Patrick Leitner 2:0

15 Dominik Wassermann 1:0

Aufstellung:

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald, Philipp Reicher, Markus Schnedl (K), Johannes Schnedl, Sandro Jost, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Stefan Sigl, Harald Feichtner, Patrick Leitner



Ersatzspieler: Manuel Plank, Mika Brunner, Patrick Stolz, Simon Karner, Florian Brunner, Nicolas Stocker



Trainer: Martin Hebenstreit

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Jakob Moritz, Kevin Kutlesa, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Marvin Auffinger, Richard Erik Florin Pribeagu, Niklas Heiland, Tobias Kotzegger - Ardian Berisha, Bana Camara



Ersatzspieler: Patrick Reinhard Dolc, Bernhard Paul Reichenfelser, Mario Fratzl, Drazan Sekic, Ahmed Al Mohamed, Bryan Allenstein



Trainer: Peter Skrivanek

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

