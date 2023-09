ESV Knittelfeld macht einen Satz nach vorne - Liezen stürzt ab

Details Samstag, 09. September 2023 00:29

In einem spannenden Fußballspiel trafen der SC Liezen und der ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld aufeinander. Das Spiel lockte 150 Zuschauern an. Am Ende holten sich die Gastgeber eine 0:2 Schlappe ab - Knittelfeld übernimmt nun vorübergehend die Tabellenführung.

Toni Sekic trifft für Knittelfeld

Die Gäste aus Knittelfeld legten einen blitzschnellen Start hin und gingen bereits in der 11. Minute in Führung. Patrick Weinberger erzielte das erste Tor des Spiels und brachte den ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld in Führung. Die Heimmannschaft, SC Liezen, versuchte, sich ins Spiel zurückzukämpfen, aber die starke Verteidigung der Gäste machte es ihnen schwer, klare Torchancen zu erspielen.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeber den Druck und versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Die Mannschaft aus Knittelfeld blieb jedoch diszipliniert und konzentriert in der Abwehr. In der 76. Minute gelang Toni Sekic ein weiterer Treffer für den ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, der die Führung auf 2:0 ausbaute.

Knittelfeld erobert vorübergehend die Tabellenführung

Trotz des Einsatzes und der Bemühungen der Heimischen gelang es ihnen nicht, den Rückstand aufzuholen. Am Ende behielt der ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld die Oberhand und sicherte sich einen verdienten 2:0-Sieg. Das Spiel war geprägt von Spannung und Leidenschaft auf dem Spielfeld, und die Zuschauer wurden mit einer hervorragenden Fußballvorführung belohnt.

Die drei errungenen Zähler waren für ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit 18 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der Oberliga Nord.

In der nächsten Runde empfängt der ESV Knittelfeld den ASV Bad Mitterndorf, gespielt wird am 15.09. um 19 Uhr.

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Wir wollten heute eine Antwort auf die Niederlage von letzter Woche geben. Vorallem die defensiven Hausaufgaben wurden gegen einen starken Gegner viel besser erledigt, als in der Vorwoche. Dass wir immer für Tore gut sind, haben wir heute gezeigt. Kompliment ans ganze Team!"

Oberliga Nord: SC Liezen – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 0:2 (0:1)

76 Toni Sekic 0:2

11 Patrick Weinberger 0:1

Aufstellungen:

SC LIEZEN: Alem Murica, Jonas Franz Dobesberger, Patrick Tschernitz, Senad Buljubasic, Nikola Ostojic, Dominik Presul (K), Niklas Reitegger, Steven Thalhammer, Kevin Josipovic, Elvin Kanyerere, Levin Pejicic



Ersatzspieler: Kristijan Gavric, Moritz Buchmann, Anes Imamovic, Fabio Alexander Huber, Nikita Cherepov, Sandro Schweiger



Trainer: Björn Zimmermann

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Thomas Neumann, Siegfried Rasswalder, Markus Hochfellner, Patrick Berner (K) - Toni Sekic, Adrian Zaharia, Maurice Mitteregger, Armin Masovic - Patrick Weinberger, Alexander Traybar



Ersatzspieler: Michael Kautschitz, Gabriel Novakovic, Daniel Pejic, Dejan Nikolic, David Lackner



Trainer: Siegfried Rasswalder

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

