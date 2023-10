Bad Mitterndorf gewinnt gegen Thörl und lacht von der Tabellenspitze

Details Montag, 09. Oktober 2023 17:43

Bad Mitterndorf setzte sich standesgemäß gegen SV Thörl mit 4:1 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Mitterndorf enttäuschte die Erwartungen nicht und setzte sich vor 200 Besuchern gegen den Underdog klar durch.

Wer hätte sich das vor der Saison gedacht? Coach Andreas Schmid lacht mit seinem ASV Bad Mitterndorf von der Spitze.

Schnelle Führung für die Heimischen

Für das erste Tor sorgte Christoph Gassner. In der neunten Minute traf der Spieler des Heimteams ins Schwarze. Bei seinem Kopfball hatte Thörl-Keeper Nicola Pichelbauer keine Chance. Die Gäste bäumten sich kurz auf - Andreas Kriegl schoss für SV AquaFux Thörl in der 19. Minute den Ausgleich zum 1:1. Der vermeintliche Punktgewinn währte nicht lange - Philip Bacher stellte die Weichen für ASV Bad Mitterndorf auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt Bad Mitterndorf die Nase knapp vorn.

Im zweiten Durchgang setzten die Hausherren noch nach und zeigten, warum sie als Favorit in die Partie gingen. In der 59. Minute erhöhte Armin Flatscher auf 3:1 für Mitterndorf. Der vierte Streich von ASV Bad Mitterndorf war Marko Brtan vorbehalten (65.). Unter dem Strich verbuchte Bad Mitterndorf gegen SV Thörl einen 4:1-Sieg.

Marko Brtan setzte den Schlusspunkt

Nach dem klaren Erfolg über SV AquaFux Thörl lacht Mitterndorf von der Tabellenspitze. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von ASV Bad Mitterndorf. Insgesamt erst neunmal gelang es dem Gegner, Bad Mitterndorf zu überlisten. Mitterndorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat ASV Bad Mitterndorf sieben Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

SV Thörl befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Bad Mitterndorf weiter im Abstiegssog. Insbesondere an vorderster Front liegt bei SV AquaFux Thörl das Problem. Erst sechs Treffer markierten die Gäste – kein Team der Oberliga Nord ist schlechter. SV Thörl musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV AquaFux Thörl insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mitterndorf wandert mit nun 21 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV Thörl gegenwärtig trist aussieht.

ASV Bad Mitterndorf tritt am kommenden Freitag bei FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an, SV AquaFux Thörl empfängt am selben Tag FC Pabst Alko Rb Obdach.

Stimme zum Spiel:

Andreas Schmid, Trainer Bad Mitterndorf:

"Wir sind mit viel Respekt in die Partie gegangen, genau solche Spiele sind es nämlich, die man gewinnen muss. Unsere Offensivtaktik hat sich bezahlt, wir sind schnell in Führung gegangen. Die 2:1 Halbzeitführung war für den Kopf und die Moral sehr wichtig. Wir konnten dann leichter in den zweiten Durchgang starten und haben dort befreiter, lockerer und sicherer aufgespielt."

Oberliga Nord: ASV Bad Mitterndorf – SV AquaFux Thörl, 4:1 (2:1)

65 Marko Brtan 4:1

59 Armin Flatscher 3:1

31 Philip Bacher 2:1

19 Andreas Kriegl 1:1

9 Christoph Gassner 1:0

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Armin Flatscher - Philip Bacher, Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Marko Brtan, Thomas Pliem, Manfred Stögner - Christoph Gassner



Ersatzspieler: Philipp Pliem, Kevin Rainer, Radovan Smitran, Josip Brtan, Tamas Lazok, Adrian Leitner



Trainer: Andreas Schmid

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Kevin Schreiner - Elias-Nikolaus Reiter, Simon David Pernhofer, Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Pascal Baumgartner, Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Christoph Wuntara, Philipp Andreitschitsch, Marcell Schönbeck, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Fabio Untergrabner, Tim Tösch



Trainer: Herbert Ebner

by René Dretnik

Foto: RIPU

