Obdach avanciert zur Schießbude der Liga - KSV Amateure gewinnen mit 6:2

FC Obdach blieb gegen KSV Amateure chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Kapfenberger SV Amateure hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Luca Hassler traf zur 1:0 Führung für die jungen Falken

Im ersten Durchgang ging es Hin und Her - beide Mannschaften hatten viele Torhancen

Bereits in der ersten Minute wurde es heiß in der Kapfenberger Box - David Sapljivi traf nach einem Eckball aus drei Metern Entfernung nur die Stange. Auch die Gäste bewiesen ihre Offensivstärke und jubelten in der 8. Minute. Allerdings zu früh - denn der Treffer von Adin Omic zählte wegen Abseits nicht. In Minute 21 gab es ein da capo - diesmal traf Karlo Lalic - auch er stand zuvor im Abseits - der Treffer zählte nicht. In Minute 26 war es dann soweit: Luca Hassler stellte vor 90 Zuschauern das 1:0 für KSV Amateure sicher (26.).

Tor, Toor, Tooor für Kapfenberger SV Amateure zum 1:0 durch Hassler. Ich glaube Schultermandl hat vergessen, dass man als Tormann mit den Händen hingehen darf. Schon die dritte Aktion bei der er außerhalb des Tores mit dem Fuß hingeht. Diesmal ist ein Kapfenberger da, legt dann quer auf Hassler, der nur noch reinschieben muss Hans, Ticker-Reporter

Die Schlussphase des zweiten Durchgangs steckte voller Brisanz. Zuerste wurde den Obdachern ein vermeintlicher Elfmeter vorenthalten, im Gegenzug verursachte Torhüter Clemens Schultermandl einen Strafstoß für die Gegner - eine sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter Julian Edlinger. Für einen Obdacher Fan war diese nicht nachzuvollziehen - er regte sich furchtbar auf und musste von den Ordnern zurückgehalten werden. Omic trat zum Elfmeter an und verwertete diesen souverän. Somit ging es mit der 2:0 Führung für die Kapfenberger SV Amateure in die Kabine.

Ein Obdacher Fan muss von den Ordnern zurückgehalten werden Hans, Ticker-Reporter

Jakob Jakic sorgte für die Vorentscheidung

Für ruhige Verhältnisse sorgte Jakob Jakic, als er das 3:0 für Kapfenberger SV Amateure besorgte (68.). Auch bei diesem Treffer agierte der Obdacher Schlussmann nicht so souverän wie sonst. Die Vorentscheidung führten Marcel Kopeinig (80.) und Maximilian Jus (85.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. In der 87. Minute erzielte Stefan Schwendinger das 1:5 für Obdach. Die Partie war aber noch lange nicht zu Ende. Der sechste Streich von KSV Amateure war Karlo Lalic vorbehalten (90.). Kurz darauf traf Denis Talic in der Nachspielzeit für FC Pabst Alko Rb Obdach (94.). Letztlich feierte Kapfenberger SV Amateure gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Tor, Toor, Tooor für Kapfenberger SV Amateure zum 6:1 wieder Super Parade vom Keeper. Lalic macht den Abpraller rein. Hans, Ticker-Reporter

Im letzten Hinrundenspiel errang KSV Amateure drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 25 Punkte auf. Kapfenberger SV Amateure sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird KSV Amateure die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

FC Obdach muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zwölften Platz angehen. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Obdach liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 40 Gegentreffer fing. Obdach verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Stimme zum Spiel:

Lukas Knauer, Clubmanager KSV:

„Ein perfekter Abschluss der Herbstsaison! Unsere Jungs zeigten heute bei schwierigen Platzverhältnissen eine sensationelle Leistung! Wir freuen uns schon auf das spannende Frühjahr!“

Oberliga Nord: Kapfenberger SV Amateure – FC Pabst Alko Rb Obdach, 6:2 (2:0)

94 Denis Talic 6:2

90 Karlo Lalic 6:1

87 Stefan Schwendinger 5:1

85 Maximilian Jus 5:0

80 Marcel Kopeinig 4:0

68 Jakob Jakic 3:0

46 Adin Omic 2:0

26 Luca Hassler 1:0

Kapfenberger SV: Tarik Karic, Christoph Graschi, Anel Selimoski (K), Adrian Marinovic, Maximilian Hofer, Adin Omic, Nemanja Zikic, Kone Mohamed, David Oberbauer, Luca Hassler, Karlo Lalic



Ersatzspieler: Jakob Jakic, Maximilian Jus, Marcel Kopeinig, Lukas Thonhofer, Jan Steinhuber, Nick Hofmann



Trainer: Denys Borsuk Obdach: Clemens Schultermandl, Stefan Meusburger (K), Mirko Nikolic, Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Norbert Imre Kokenszky, Stefan Schwendinger, Jonas Wilding, Luca Elias Reichhold, David Sapljivi, Stefan Marchl



Ersatzspieler: Christian Wenger, Oliver Schachinger, Denis Talic, Thomas Pabst



Trainer: Kurt Schwendinger

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos

