Storchenvater Pitter nach Sieg gegen St. Peter: "Wir wollen in der Rückrunde nochmal angreifen und keine Geschenke mehr verteilen!"

Mit Kindberg-Mürzhofen und Tus St. Peter/Kbg. trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien Kindberg-Mürz. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 3:6-Niederlage stand. FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Peter/Kbg. einen klaren Erfolg.

Coach René Pitter will mit seinen Störchen im Frühjahr noch einmal voll angreifen

Viele Tore in der Anfangsphase

In der Anfangsphase dieses hochkarätigen und spannenden Spiels ging es rege Hin und Her. Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kindberg-Mürzhofen bereits in Front. Florian Hoppl markierte bereits in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Christopher Brugger den Ausgleichstreffer für Tus Raika St. Peter am Kammersberg. Nur vier Minuten später gingen die Störche abermals in Führung - Peter Frühwirth trug sich in der 11. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:1.

Nico Petry baute den Vorsprung in Minute 26 auf 3:1 aus - die Antwort der Gäste ging postwendend hinterher. Es folgte der Anschlusstreffer für Tus St. Peter/Kbg. – bereits der zweite für Brugger. Nun stand es nur noch 2:3 (28.). Noch vor der Halbzeit legte Petry seinen zweiten Treffer nach (43.) und brachte die Gastgeber schon vor dem Pausenpfiff auf die vermeintliche Siegerstraße. Zur Halbzeit blickte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, der nicht nachgeben wollte.

Doppelpack von Peter Frühwirth und Nico Petry (Foto)

Nach dem 5:2 durch Frühwirth, seinem zweiten in diesem Spiel, schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Kindberg-Mürzhofen einen sicheren Sieger zu haben. In der 53. Minute lenkte Johannes Schnedl den Ball zugunsten der Heimmannschaft ins eigene Netz. Jetzt war der Braten endgültig gegessen, oder, um im Jargon der Störche zu bleiben - die Beute war erlegt. Stefan Sigl schoss die Kugel zum 3:6 für St. Peter/Kbg. über die Linie (56.) - dieser Treffer diente lediglich der Ergebniskorrektur. Letztlich fuhr Kindberg-Mürzhofen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Mit dem Sieg knüpfte FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die Elf von René Pitter. neun Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Kindberg-Mürzhofen die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Kindberg-Mürzhofen überwinter auf Platz zwei - St. Peter Kammersberg am fünften Rang

Die gute Bilanz von Tus Raika St. Peter am Kammersberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Tus St. Peter/Kbg. bisher sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Die Störche setzten sich mit diesem Sieg von St. Peter/Kbg. ab und belegen nun mit 29 Punkten den zweiten Rang, während Tus Raika St. Peter am Kammersberg weiterhin 24 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt. Nach FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen stellt Tus St. Peter/Kbg. mit 39 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das Spiel war für die Zuschauer toll anzusehen und für uns ein Top Abschluss einer tollen Hinrunde! Wir haben unser Ziel, ganz vorne dabei zu sein, mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 52:16 ganz klar erreicht! Wir werden natürlich in der Rückrunde nochmal richtig angreifen und versuchen unsere verteilten „Geschenke“ und damit verschenken Punkte, deutlich zu minimieren!"

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 6:3 (5:2)

56 Stefan Sigl 6:3

53 Eigentor durch Johannes Schnedl 6:2

47 Peter Fruehwirth 5:2

43 Nico Petry 4:2

28 Christopher Brugger 3:2

26 Nico Petry 3:1

11 Peter Fruehwirth 2:1

7 Christopher Brugger 1:1

2 Florian Hoppl 1:0

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Julian Thomas Fauland, Dominik Leitner, Kai Tösch - Jakob Pinitsch, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Nico Petry - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Ian Krenn, Luca Schiester, Stefan Putzi, Timo Cavnicar, Patrick Leitner, Jonas Sander



Trainer: Rene Pitter

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald, Stefan Sigl, Markus Schnedl (K), Johannes Schnedl, Sandro Jost, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Harald Feichtner, Patrick Leitner, Daniel Berger



Ersatzspieler: Manuel Plank, Christian Kreis, Simon Karner, Johannes Stocker, Mika Brunner, Lukas Moser



Trainer: Martin Hebenstreit

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

