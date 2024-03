Knittelfelds Rosol nach dem X gegen Thörl: "Wenn du zwei Minuten vor dem Ende das 1:0 machst, dann musst du es einfach rüberbringen!"

Details Samstag, 30. März 2024 13:13

Das Spiel zwischen SV AquaFux Thörl und ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld endete in einem packenden 1:1-Unentschieden, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt.

Der sportliche Leiter Martin Rosol ist glücklich und enttäuscht zugleich.

Zähe Anfangsphase mit vielen Unterbrechungen

Das Spiel begann träge, mit zahlreichen Unterbrechungen, die den Spielfluss störten. Erst in der 24. Minute erhielten die Besucher eine erste Möglichkeit, als ein Eckball für die Heimmannschaft zu einem Kopfball führte, der jedoch das Tor verfehlte. Die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gehörten dann Knittelfeld, doch trotz einiger vielversprechender Chancen gelang es ihnen nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Somit endete die erste Halbzeit torlos.

Der zweite Durchgang brachte ein verbessertes Spiel beider Mannschaften, wobei Thörl in der 70. Minute eine glänzende Chance hatte. Doch es war Knittelfeld, das in der 85. Minute durch Patrick Berner nach einem Eckball die Führung zum 0:1 erzielte. Doch die Antwort der Thörler ließ nicht lange auf sich warten: Andreas Kriegl traf nur zwei Minuten später zum Ausgleich (87. Minute).

Die beiden Tore fielen in den letzten fünf Minuten

Das Spiel endete schließlich mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden, wobei beide Mannschaften bis zum Schluss alles gaben. Thörl muss sich nun um die eigene Abwehr kümmern, da sie im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassieren. Mit nur zwei Siegen in den letzten fünf Spielen und dem aktuellen 13. Platz in der Tabelle haben sie noch einige Herausforderungen vor sich.

Auf der anderen Seite führt ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld die zweite Tabellenhälfte mit 21 Punkten an. Obwohl sie in den letzten fünf Spielen mit Pech zu kämpfen hatten und nur einen Sieg verbuchen konnten, bleiben sie eine starke Mannschaft in der Liga.

Das nächste Spiel für Knittelfeld steht gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen an, während Thörl spielfrei ist und sich Zeit hat, sich auf die kommenden Herausforderungen vorzubereiten.

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, sportlicher Leiter Knittelfeld:

"Auf der einen Seite sind wir relativ glücklich, dass wir den Punkt gemacht haben. Wenn du aber zwei Minuten vor dem Ende das 1:0 machst, dann musst du es einfach rüberbringen. Deshalb ist es am Ende doch ein enttäuschendes Ergebnis."

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 1:1 (0:0)

87 Andreas Kriegl 1:1

85 Patrick Berner 0:1

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Fabian Steflitsch, Dominik Rodler, Kevin Schreiner - Florian Fuchs, Niklas Ponsold, Simon David Pernhofer, Tim Tösch, Julian Stabelhofer - Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Emanuel Ebner, Philipp Andreitschitsch, Marcell Schönbeck, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Pascal Baumgartner, Fabio Untergrabner



Trainer: Herbert Ebner

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Thomas Neumann, Francesco Nagy, Sulejman Mujic, Patrick Berner (K) - Adrian Zaharia, Maurice Mitteregger - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic, David Lackner, Jan Luca Pongratz



Ersatzspieler: Roland Peinhopf, Gabriel Novakovic, Ilija Tomic, Manuel Spitzer, Ahmed Al Mohamed, Dalibor Tomic



Trainer: Martin Rosol by René Dretnik Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.