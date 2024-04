KSV Amateure seit sechs Spielen ohne Pleite – Krise von ESV Mürzzuschlag geht weiter

Details Montag, 01. April 2024 11:18

Die Experten waren einhellig der Meinung, dass Mürzzuschlag als klarer Außenseiter ins Spiel ging, weshalb das Ergebnis niemanden überraschte. Die Gäste hatten das Hinspiel erfolgreich gestaltet und mit 2:0 für sich entschieden.

Trainer Mario Grgic fliegt mit den Jungfalken von Sieg zu Sieg

Doppelpack von Antonio Sokcevic

Antonio Luci Sokcevic zeigte eine herausragende Leistung und empfahl sich mit einem Doppelpack für die Kapfenberger A-Mannschaft (18./35.). Mit dieser Führung für die Gastgeber ging es in die Pause. Karlo Krajinovic gelang ein Treffer zum 1:2 zugunsten von ESV Sparkasse Mürzzuschlag (50.). Marcel Kopeinig verantwortete das 3:1 für die KSV Amateure (62.). Am Ende behaupteten sich die Kapfenberger SV Amateure gegen ESV Mürzzuschlag.

Die drei Punkte katapultierten die KSV Amateure in der Tabelle nach vorne. DIe Jungfalken rangieren nun auf dem dritten Platz. In Sachen Offensivleistung konnte kaum ein Team in der Oberliga Nord mit den 39 erzielten Treffern mithalten, was ihre Stärke unterstreicht. Die KSV Amateure knüpften mit diesem Sieg an ihre guten Leistungen in dieser Saison an. Insgesamt holten sie elf Siege, ein Unentschieden und mussten nur vier Niederlagen hinnehmen.

Die KSV Amateure bleiben vorne dran

Die defensiven Schwächen von Mürzzuschlag bleiben ein Problem, wodurch sie weiterhin im unteren Tabellendrittel feststecken. ESV Sparkasse Mürzzuschlag musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden zeigen, dass die Perspektiven nicht besonders rosig sind.

Kapfenberger SV Amateure befindet sich nun mit 34 Punkten weiterhin auf dem Erfolgsweg, während die Lage für ESV Mürzzuschlag derzeit düster aussieht.

Am kommenden Samstag trifft die KSV Amateure auf ESV St. Michael, während Mürzzuschlag am Tag zuvor gegen SC Liezen spielt.

Stimme zum Spiel:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV:

"Die Serie geht weiter! Wir sind mit dem Ergebnis und auch dem Spiel sehr zufrieden. Wir freuen uns, dass der junge Trainer Mario Grgic mit seiner jungen Mannschaft so gut harmoniert und seine Spielidee und Erfahrung weitergeben kann. Wir sind sehr stolz auf Mario und hoffen, dass es so weiter geht!"

Oberliga Nord: Kapfenberger SV Amateure – ESV Sparkasse Mürzzuschlag, 3:1 (2:0)

62 Marcel Kopeinig 3:1

50 Karlo Krajinovic 2:1

35 Antonio Luci Sokcevic 2:0

18 Antonio Luci Sokcevic 1:0

Aufstellungen:

Kapfenberger SV: Tarik Karic, Jan Steinhuber, Marcel Kopeinig, Adrian Marinovic, Stefan Duric, Ermin Abazi, Elmin Delimehic, Antonio Luci Sokcevic, Patrick Maier, Maximilian Jus (K), David Oberbauer



Ersatzspieler: Nick Hofmann, Faris Kavaz, Eldar Skahic, Nico Mikulic, Lukas Thonhofer, Stefan Wünscher



Trainer: Mario Grgic

Mürzzuschlag ESV: Elias Leotrim Loshaj - Rame Mehaj, Tobias Prochazka, Andre Grafeneder (K) - Tobias Breidler, Simon Schutting, Markus Ertl, Marc Toplanaj - Matthias Josef Moser, Philip Aschenbrenner, Dominik Taferner



Ersatzspieler: Stefan Pirker, Harald Leitner, Noah Fantur, Jan Müller, Karlo Krajinovic



Trainer: Kurt Taferner

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.