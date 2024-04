Später Treffer bringt Befreiungsschlag bei Tus St. Peter/Kbg.

Details Freitag, 19. April 2024 21:14

FC Stadtwerke Trofaiach musste am letzten Freitag eine schmerzhafte Heimniederlage gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg hinnehmen, als sie mit 1:2 unterlagen. Trotz vorheriger Hoffnungen auf einen Sieg standen sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber, aber letztendlich behielt nur eine knapp die Oberhand.

Franz Stocker traf nach 12 Minuten

Das erste Tor fiel bereits in der 12. Minute, als Franz Stocker für St. Peter das Eis brach. Ein schneller Spielzug, angeführt von Daniel Berger und Dominik Wassermann, ließ die Trofaiacher Abwehr kalt und Stocker vollendete eiskalt zum 1:0. In der 22. Minute wurde es erneut brenzlig im Trofaiacher Strafraum, als Wassermann den Torhüter überlupfte, doch ein beherzter Einsatz von Daniel Tragler rettete die Situation in letzter Sekunde. Bis zum Halbzeitpfiff änderte sich jedoch nichts am Punktestand.

Trofaiach glich unmittelbar nach der Pause aus

Kurz nach Wiederanpfiff drängten die Trofaicher in den gegnerischen Strafraum, wo ein Foul von Stefan Sigl zu einem Elfmeter führte. Philipp Rabensteiner verwandelte souverän zum 1:1-Ausgleich (48. Minute). Jetzt wurde es heiß auf den Rängen, als der Ball hin und her flog und beide Teams mit tollen Chancen glänzten. Doch kurz vor Schluss setzte St. Peter/Kbg. den entscheidenden Stich: In der 90. Minute traf Christian Kreis nach einem Eckball zum 2:1-Endstand. Damit holte Tus Raika St. Peter am Kammersberg die volle Punktzahl gegen Trofaiach.

Nächste Woche steht FC Stadtwerke Trofaiach vor einer harten Auswärtsaufgabe gegen SC Pürcher St.Peter-Freienstein, während St. Peter/Kbg. ESV Sparkasse Mürzzuschlag zu Hause begrüßt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rauch, sportlicher Leiter St. Peter am Kammersberg:

"In der ersten Halbzeit waren wir besser, im zweiten Durchgang war Trofaiach stärker. Eigentlich wäre das Unentschieden gerecht gewesen, diesmal hatten wir einfach mehr Glück. Der Treffer fiel nämlich in der Nachspielzeit."

Oberliga Nord: FC Stadtwerke Trofaiach – Tus Raika St. Peter am Kammersberg, 1:2 (0:1)

90 Christian Kreis 1:2

48 Philipp Rabensteiner 1:1

12 Franz Stocker 0:1

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Trofaiach: Vinko Colic, Anton Leitner, Eldin Omerovic, Felix Hochfellner, Nico Ebner, Paul Leitner, Philipp Rabensteiner (K), Hrvoje Cavar, Andreas Zechner, Daniel Tragler, Marcel Katic



Ersatzspieler: Philipp Puntinger, Marc-Michael Riesemann, Martin Hübl, Torsten Saischek



Trainer: Manuel Seidl

St. Peter/Kbg.: Stefan Kobald, Philipp Reicher (K), Stefan Sigl, Sandro Jost, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Mika Brunner, Harald Feichtner, Patrick Leitner, Daniel Berger



Ersatzspieler: Manuel Plank, Patrick Stolz, Simon Karner, Christian Kreis, Nicolas Stocker



Trainer: Martin Hebenstreit

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.