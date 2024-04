Spektakuläres Auf und Ab: SC Pürcher St.Peter-Freienstein triumphiert gegen SV AquaFux Thörl mit 4:2

Details Samstag, 20. April 2024 10:14

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV AquaFux Thörl und dem SC Pürcher St.Peter-Freienstein in der Oberliga Nord versprach von Anfang an ein packendes Duell zweier ambitionierter Teams. Doch es sollte ein Spiel werden, das vor allem durch seine spektakulären Tore und Wendungen in Erinnerung bleiben würde.

Vom Prügelknaben im Herbst zum Seriensieger im Frühjahr: Jürgen Auffingers Team marschiert von Sieg zu Sieg

Doppelpack Nummer Eins: Mateo Lovric

Schon in der 12. Minute sorgte Brajan Grgic für den ersten Aufreger des Spiels, als er einen präzisen Schuss aus dem 16er unhaltbar ins untere Eck des Tores des SV AquaFux Thörl platzierte. Die Gastgeber waren überrascht von diesem schnellen Rückstand, konnten aber zunächst keine Antwort finden.

Der SC Pürcher St.Peter-Freienstein baute seine Führung in der 36. Minute weiter aus, als Ardian Berisha mit einem abgefälschten Weitschuss das 0:2 markierte. Die Gäste zeigten sich äußerst effektiv und nutzten ihre Chancen konsequent aus, während der SV AquaFux Thörl vergeblich versuchte, ins Spiel zu finden.

In der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgebern endlich, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 66. Minute drückte Andreas Kriegl einen Stanglpass über die Linie, wobei der Ball noch leicht abgefälscht wurde und den Torhüter überraschte.

Doppelpack Nummer Zwei: Andreas Kriegl

Doch die Hoffnungen des SV AquaFux Thörl wurden schnell wieder zunichtegemacht, als der SC Pürcher St.Peter-Freienstein nur zwei Minuten später zurückschlug. Ein Schuss von Berisha wurde vom Torwart abgewehrt, doch Mateo Lovric war zur Stelle und verwandelte den Abpraller zum 1:3.

Die Dramatik nahm weiter zu, als Andreas Kriegl in der 73. Minute einen Elfmeter sicher verwandelte und die Gastgeber auf 2:3 heranbrachte. Die Fans waren begeistert von der Aufholjagd ihres Teams, doch die Freude währte nicht lange.

In der 78. Minute sorgte Niklas Heiland mit einer präzisen Vorarbeit für einen weiteren Treffer des SC Pürcher St.Peter-Freienstein. Lovric war erneut zur Stelle und schoss den Ball aus dem 16er ins linke untere Eck des Tores, womit er den 2:4-Endstand besiegelte.

Es war ein Spiel voller Höhen und Tiefen, in dem der SC Pürcher St.Peter-Freienstein letztendlich als verdienter Sieger hervorging. Die Gäste zeigten sich äußerst effektiv vor dem Tor und nutzten die Fehler des Gegners gnadenlos aus, während der SV AquaFux Thörl trotz einer kämpferischen Leistung letztendlich das Nachsehen hatte.

Der Kabinenjubel nach dem Spiel.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Wir haben uns den Sieg verdient. Vorallem in der ersten Hälfte hatten wir viele Chancen und waren sehr dominant. Dieses Spiel war die beste Werbung für das kommende am Samstag gegen Trofaiach."

Oberliga Nord: SV AquaFux Thörl – SC Pürcher St.Peter-Freienstein, 2:4 (0:2)

78 Mateo Lovric 2:4

73 Andreas Kriegl 2:3

68 Mateo Lovric 1:3

66 Andreas Kriegl 1:2

36 Ardian Berisha 0:2

12 Brajan Grgic 0:1

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler - Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Niklas Ponsold, Simon David Pernhofer, Tim Tösch, Julian Stabelhofer - Pascal Baumgartner, Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Emanuel Ebner, Philipp Andreitschitsch, Fabian Steflitsch, Patrick Kranz, Fabio Untergrabner, Liam Kaltenegger



Trainer: Herbert Ebner

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Uros Poljanec - Kevin Kutlesa, Marco Huber - Marvin Auffinger, Brajan Grgic, Christian Niederl, Marko Vodopijak, Tomislav Hanzek, Emre Asil - Ardian Berisha (K), Mateo Lovric



Ersatzspieler: Ermal Rexhi, Bernhard Paul Reichenfelser, Mario Fratzl, Sefa Asil, Niklas Heiland, Neko Cananaro



Trainer: Jürgen Auffinger

by René Dretnik

Foto: SC St. Peter-Freienstein

