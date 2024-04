Feuriger Triumph für FC Judenburg: 4:2 gegen Kindberg-Mürzhofen im Spitzenspiel!

Details Montag, 22. April 2024 21:47

FC Judenburg zeigte dem FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen im Spitzenspiel die Grenzen auf und feierte einen verdienten 4:2-Heimsieg. Die Erwartungen vor dieser Partie waren hoch, da man ein Duell zweier ebenbürtiger Teams erwartete. Von Anfang an war es ein intensives Spiel, doch nach 90 Minuten hatte Judenburg die Nase vorn.

Judenburg war on fire und führte mit 4:0

Schon in der sechsten Minute ging Judenburg durch einen Treffer von Adam Jolic mit 1:0 in Führung. Philipp Mühlhans erhöhte in der 31. Minute auf 2:0 für die Gastgeber, die mit dieser Führung in die Halbzeitpause gingen. Nach der Pause schien Judenburg das Spiel bereits im Griff zu haben, als Matthias Waldhuber in der 47. Minute zum 3:0 traf. Marc Klicnik erhöhte in der 60. Minute sogar auf 4:0 für Judenburg. Doch Kindberg-Mürzhofen gab nicht auf und verkürzte durch Marcel Petry in der 62. Minute auf 1:4. In der Nachspielzeit sorgte Michael Olschnegger noch für das 2:4 (92. Minute), doch am Ende blieb Judenburg der verdiente Sieger.

Der Kampf um die Spitze bleibt spannend

Mit diesem überzeugenden Heimerfolg festigte Judenburg seine Position auf dem vierten Tabellenplatz. Die Mannschaft zeigte sich im bisherigen Saisonverlauf äußerst torhungrig und hat bereits 47 Treffer erzielt. Mit zwölf Siegen, drei Remis und nur vier Niederlagen bauten sie ihre erfolgreiche Saisonbilanz weiter aus. Die letzten Ergebnisse können sich sehen lassen, mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen.

Kindberg-Mürzhofen steht nach 19 Spieltagen mit 42 Punkten auf dem Konto und nur drei Niederlagen immer noch an der Spitze der Tabelle. Mit 64 Toren haben sie die meisten Treffer in der Oberliga Nord erzielt.

Am kommenden Samstag tritt Judenburg bei den Kapfenberger SV Amateuren an, während Kindberg-Mürzhofen einen Tag zuvor den SV AquaFux Thörl empfängt.

Oberliga Nord: FC Judenburg – FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, 4:2 (2:0)

92 Michael Olschnegger 4:2

62 Marcel Petry 4:1

60 Marc Klicnik 4:0

47 Matthias Waldhuber 3:0

31 Philipp Mühlhans 2:0

6 Adam Jolic 1:0

Aufstellungen:

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof - Philipp Mühlhans, Michael Pfingstner, Egzon Reshani, Adam Jolic - Albin Berisha, Marc Klicnik, Christian Ritzmaier (K) - Matthias Waldhuber, Fortini Matumona, Florian Stadler



Ersatzspieler: Berdan Sümbül, Manuel Kogler, Jonas Spiegl, Jonas Michael Schmedler, Lukas Matic, Illia Yahlinsky



Trainer: Karl Heinz Kubesch

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Patrick Ritzinger, Michael Olschnegger, Dominik Leitner, Patrick Leitner, Kai Tösch - Marcel Petry, Manuel Trost (K), Nico Petry, Jonas Sander - Florian Hoppl



Ersatzspieler: Florian Berger, Julian Thomas Fauland, Jakob Pinitsch, Lukas Katzenberger, Peter Frühwirth



Trainer: Rene Pitter

