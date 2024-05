Spannend bis zum Schluss: Unentschieden zwischen ESV Knittelfeld und FC Obdach

Details Samstag, 04. Mai 2024 00:24

Am Freitagabend lieferten sich ESV Knittelfeld und FC Obdach ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten über die gesamte Spielzeit von 90 Minuten eine beeindruckende Leistung und ließen die Zuschauer bis zur letzten Minute im Ungewissen, wer als Sieger vom Platz gehen könnte. Die erste Halbzeit schloss mit einem 1:1, wobei beide Mannschaften ihre Chancen nutzten und Spannung für die zweite Halbzeit versprachen.

Dejan Nikolic trifft zum Ausgleich

Ein Kampf der Taktiken und Tore

Die Partie begann energiegeladen mit dem Anpfiff um 19:00 Uhr. ESV Knittelfeld, das Heimteam, zeigte früh im Spiel seine Ambitionen, indem Ilija Tomic in der 17. Minute das erste Tor erzielte und damit den Ton für den Abend setzte. FC Obdach antwortete jedoch entschlossen auf diesen frühen Rückschlag. Stefan Marchl bewies in der 26. Minute seine Klasse und glich zum 1:1 aus, was das Spiel wieder völlig offen gestaltete. Beide Mannschaften hatten weitere Chancen, doch die erste Halbzeit endete ohne weitere Tore.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit hohem Einsatz auf beiden Seiten. In der 56. Minute hatte Denis Talic von FC Obdach die Chance, sein Team in Führung zu bringen, scheiterte jedoch. Die Spannung stieg weiter, als Tamas Andras Bajor in der 69. Minute für FC Obdach das 1:2 erzielte, was den Gästen vorübergehend die Führung einbrachte. Es schien, als könnte FC Obdach das Spiel für sich entscheiden, doch ESV Knittelfeld gab sich nicht geschlagen.

Ein dramatisches Finale

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, intensivierten sich die Bemühungen von ESV Knittelfeld, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Hartnäckigkeit wurde belohnt, als Dejan Nikolic, der in der 45. Minute eingewechselt wurde, in der 89. Minute das entscheidende Tor zum 2:2 schoss. Dieser späte Treffer sorgte für Begeisterung unter den Anhängern von ESV Knittelfeld und stellte sicher, dass sich ihr Team einen Punkt sicherte. Das Spiel endete mit diesem spannenden Unentschieden, wobei beide Teams ihre Stärken gezeigt und bis zum Schlusspfiff gekämpft hatten.

Das Remis fühlt sich für beide Mannschaften wie ein gewonnener Punkt an, nachdem sie über die gesamte Spieldauer ein hohes Niveau an Leistung und Einsatz gezeigt haben. Dieses Match wird sicherlich als eines der unterhaltsamsten Spiele der Saison in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Stefan Leitner, Sportlicher Leiter Obdach:

"Das war ein ausgeglichenes Spiel, leider haben wir einige Chancen liegen lassen welche zur Entscheidung hätten führen können. Schlussendlich war es aber dann ein verdientes Unentschieden."

Oberliga Nord: Knittelfeld : Obdach - 2:2 (1:1)

89 Dejan Nikolic 2:2

69 Tamas Andras Bajor 1:2

26 Stefan Marchl 1:1

17 Ilija Tomic 1:0

