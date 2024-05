Derbysieg: FC Trofaiach sichert knappen Erfolg gegen ESV St. Michael

Details Montag, 13. Mai 2024 09:25

In einer hart umkämpften Begegnung der 22. Runde in der Oberliga Nord setzte sich der FC Trofaiach zu Hause mit einem knappen 1:0 gegen ESV St. Michael durch. Das entscheidende Tor fiel erst in der Schlussphase des Spiels, was die Spannung bis zum letzten Pfiff hochhielt.

Anfängliche Chancen und ausgeglichenes Spiel

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Anstoß, der beide Teams sofort in Aktion sah. Schon in der 17. Minute hatten die Gäste von St. Michael eine hervorragende Gelegenheit, in Führung zu gehen, doch der Torhüter von Trofaiach konnte in letzter Sekunde klären. Der erste Durchgang zeichnete sich durch eine ausgeglichene Partie aus, bei der beide Mannschaften versuchten, sich ein Übergewicht zu verschaffen. Insbesondere St. Michael machte kurz vor der Halbzeitpause Druck, doch trotz guter Freistoßchancen gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

Auch nach der Pause blieb das Spiel intensiv, wobei beide Teams unverändert aus der Kabine kamen und sofort weiter nach vorne spielten. Trofaiach hatte in der 34. Minute eine gute Gelegenheit, aber der Torwart der Gäste hielt sicher. Das Spiel wogte hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten, doch keines der Teams konnte diese zunächst nutzen.

Entscheidung durch Rabensteiner und dramatische Schlussminuten

Die entscheidende Wende kam in der 80. Minute, als Philipp Rabensteiner, der Kapitän von Trofaiach, mit einem Kopfball nach einer präzisen Flanke das 1:0 erzielte. Dieses Tor entfachte neue Energie im Team von Trofaiach, das nun alles daransetzte, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Die Gäste aus St. Michael versuchten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen und erhöhten ihren Druck im Angriff, doch die Defensive von Trofaiach stand sicher.

In der 90. Minute kam es dann zu einem weiteren Höhepunkt, als Andre Posch von St. Michael die Rote Karte erhielt. Trotz Unterzahl und einer intensiven Schlussoffensive konnte St. Michael den Ausgleich nicht mehr erzielen. Das Spiel endete nach fünf Minuten Nachspielzeit mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg für den FC Trofaiach.

Die Partie war geprägt von taktischer Disziplin und körperbetontem Einsatz, wobei beide Mannschaften bis zum Schluss um jeden Ball kämpften. Der FC Trofaiach konnte durch diesen Sieg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichern, während ESV St. Michael trotz einer starken Leistung ohne Punkte die Heimreise antrat.

Oberliga Nord: Trofaiach : St. Michael - 1:0 (0:0)

80 Philipp Rabensteiner 1:0

