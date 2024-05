Überraschung der Runde: Judenburg holt sich Klatsche in Obdach ab

Details Freitag, 17. Mai 2024 20:58

In einer atemberaubenden Vorstellung im Rahmen der 23. Runde zeigte der FC Obdach eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 6:0-Sieg gegen den FC Judenburg. Von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Geschehen und ließ den Gegnern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Denis Talic, mit einem Dreierpack, war der herausragende Mann auf dem Platz.

Früher Vorsprung setzt Judenburg unter Druck

Das Spiel begann furios für den FC Obdach, als Denis Talic bereits in der 2. Minute das erste Tor erzielte. Nur eine Minute später, in der 3. Minute, ließ Talic das zweite Tor folgen, wodurch er die Weichen früh auf Sieg stellte. Diese schnellen Treffer schockierten die Gäste sichtlich, und FC Obdach nutzte den Schwung, um den Druck kontinuierlich hochzuhalten. Dennoch hatten die Hausherren in dieser Phase großes Glück - denn die Gäste trafen zweimal nur das Aluminium. In der 32. Minute erweiterte Christoph Rieger die Führung auf 3:0, was das Team mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause gehen ließ.

Obdach lässt nicht locker und baut Führung aus

Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild des Spiels kaum. FC Obdach blieb das dominante Team und erhöhte in der 65. Minute durch Denis Talic, der seinen Hattrick perfekt machte, auf 4:0. Das Tor von Talic zeigte deutlich seine Klasse und seine entscheidende Rolle für das Team. Nur 19 Minuten später trug sich Tamas Andras Bajor in die Torschützenliste ein und erhöhte in der 84. Minute auf 5:0. Der frisch eingewechselte Oliver Schachinger setzte dann mit dem 6:0 in der 90. Minute den Schlusspunkt eines beeindruckenden Spiels.

Während FC Obdach seine Überlegenheit voll ausspielte, konnte FC Judenburg kaum signifikante Akzente setzen. Die Heimmannschaft zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei die Abwehr kaum Chancen zuließ und das Mittelfeld das Spielgeschehen kontrollierte. FC Judenburg hingegen hatte Mühe, überhaupt in die Nähe des gegnerischen Tors zu kommen, und konnte keine wirkliche Bedrohung für das Tor von FC Obdach darstellen.

Denis Talic traf dreimal

Die Begegnung endete mit einem klaren und verdienten Sieg für den FC Obdach, der mit diesem Ergebnis seine Stärke in der Liga unter Beweis stellte. FC Judenburg muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und versuchen, in den nächsten Spielen eine bessere Leistung zu zeigen. Für FC Obdach war dies ein wichtiger Sieg, der das Selbstvertrauen stärken und als Motivation für die kommenden Herausforderungen dienen wird.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte das Schicksal des Spiels, und die Fans des FC Obdach feierten ausgelassen den triumphalen Sieg ihrer Mannschaft.

Stimme zum Spiel:

Stefan Leitner, sportlicher Leiter Obdach:

"Wir sind defensiv extrem gut gestanden, Judenburg hat zwar in der Halbzeit zwei Stangenschüsse gehabt, im zweiten Durchgang aber nix mehr. Wir waren extrem effektiv vor dem Tor, haben fast aus jeder Chance einen Treffer gemacht."

Oberliga Nord: Obdach : Judenburg - 6:0 (3:0)

93 Oliver Schachinger 6:0

84 Tamas Andras Bajor 5:0

65 Denis Talic 4:0

32 Christoph Rieger 3:0

3 Denis Talic 2:0

2 Denis Talic 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

