Vier Punkte Vorsprung: Störche fliegen in Richtung Landesliga

Details Montag, 20. Mai 2024 09:58

In einem spannenden Match der 23. Runde in der Oberliga Nord sicherte sich FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen einen überzeugenden 3:1 Sieg gegen SC Liezen. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und Florian Hoppl sowie Lukas Katzenberger trugen maßgeblich zum Erfolg bei.

Dominik Leitner schreitet mit seinen Störchen in die nächste Liga

Starke Eröffnung der Störche

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels zeigte Kindberg-Mürzhofen, dass sie auf heimischem Rasen die Kontrolle übernehmen wollten. Schon nach 24 Minuten brachte Florian Hoppl sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Der Treffer war das Ergebnis einer exzellenten Passkombination, die von den Zuschauern mit Beifall belohnt wurde. Trotz weiterer Chancen, unter anderem eine große Möglichkeit durch Peter Frühwirth in der 15. Minute, blieb es bis zur Halbzeit bei dem knappen 1:0 Vorsprung.

Spannung im zweiten Durchgang

Nach der Pause erhöhten die Hausherren den Druck weiter. Lukas Katzenberger nutzte eine der sich bietenden Gelegenheiten und schoss in der 50. Minute das 2:0 für Kindberg-Mürzhofen. Sein Tor, ein gekonnter Abschluss nach einem gut getimten Spielzug, brachte das Team in eine komfortable Position. Doch SC Liezen gab sich nicht geschlagen. Josip Cipric antwortete schnell und erzielte in der 62. Minute das 2:1, indem er den Ball genau im Kreuzeck unterbrachte – ein wahrhaftiges Traumtor, das kurzzeitig die Hoffnung für die Gäste wiederbelebte.

Doch die Heimischem ließen sich nicht beirren und stellten den alten Abstand wieder her. Florian Hoppl, der bereits den ersten Treffer gesetzt hatte, bewies erneut seine Klasse und markierte in der 70. Minute seinen zweiten Treffer des Abends zum 3:1. Dieses Tor, vorbereitet durch einen "Traumpass", ließ die Fans jubeln und sorgte praktisch für die Entscheidung in diesem Spiel.

Doppelpack von Florian Hoppl

In den letzten Minuten versuchte Liezen, den Druck zu erhöhen, aber die Defensive von Kindberg-Mürzhofen stand sicher. Auch der Schiedsrichter geriet in den Fokus, da er nach Meinung einiger Zuschauer nicht seine beste Leistung brachte, aber das änderte nichts am Endergebnis. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1 Sieg für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen, die damit wichtige Punkte in der Liga sicherten.

Das Spiel war ein Beispiel für effektives Offensivspiel und taktische Disziplin von Kindberg-Mürzhofen. Mit diesem Sieg setzt das Team ein starkes Zeichen in der Oberliga Nord und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison definitiv zu rechnen ist. SC Liezen, trotz der Niederlage, zeigte Phasen von gutem Fußball, muss sich jedoch in der Verteidigung verbessern, um in kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Stimme zum Spiel:

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Der Sieg gegen Liezen geht so in Ordnung wir hatten über das ganze Spiel gesehen einige Möglichkeiten und haben dem Gegner nur sehr wenig zugelassen! Wir haben uns mit den letzen Ergebnissen eine gute Ausgangslage geschaffen.Jetzt haben wir noch drei unglaublich schwere Spiele vor uns, aber wir wissen ganz genau wo wir hin wollen und was wir wollen.Die letzten Ergebnisse und vor allem die Art und Weise wie wir die Spiele bestritten haben, stimmt mich sehr positiv."

Oberliga Nord: Kindberg-Mürz. : SC Liezen - 3:1 (1:0)

70 Florian Hoppl 3:1

62 Josip Cipric 2:1

50 Lukas Katzenberger 2:0

24 Florian Hoppl 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.