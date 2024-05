Heimsieg: St. Michael gewinnt das Eisenbahnerduell gegen Mürzzuschlag

Details Montag, 20. Mai 2024 18:20

In einem spannenden Match der 23. Runde in der Oberliga Nord bewies der ESV St. Michael gegen ESV Mürzzuschlag seine Überlegenheit und sicherte sich einen 2:0-Sieg. Vor allem in der zweiten Halbzeit entfachte das Team aus St. Michael ein Feuerwerk und konnte durch zwei Tore von Christoph und Tobias Bracher den Sieg einbringen. Der Kampfgeist und die präzise Ausführung entschieden das Spiel, das lange Zeit offen war.

Tobias Bracher sorgte für die Entscheidung

Ein ausgeglichenes Spiel bis zur Pause

Die erste Hälfte des Spiels war von intensiven, aber erfolglosen Angriffsversuchen beider Teams geprägt. Trotz einiger guter Chancen gelang es keinem der beiden Teams, den Ball im Netz unterzubringen. Das Spiel war gezeichnet von einem harten Kampf um Ballbesitz, wobei sich beide Mannschaften nichts schenkten. Die Fans mussten sich gedulden, denn beide Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum zwingende Torchancen zu.

Die Gastgeber aus St. Michael, die sich durch die ganze Saison hinweg durch eine starke Defensive ausgezeichnet hatten, konnten auch diesmal die Angriffe von ESV Mürzzuschlag erfolgreich abwehren. Der Torhüter von St. Michael zeigte einige spektakuläre Paraden und hielt sein Team im Spiel. Die Zuschauer warteten gespannt auf den Durchbruch, der jedoch in der ersten Halbzeit ausblieb, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Die Bracher-Brüder entscheiden das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff kam ESV St. Michael deutlich entschlossener aus der Kabine. Der Druck auf die Abwehr von ESV Mürzzuschlag nahm zu, und in der 68. Minute war es schließlich soweit: Nach einer herausragenden Kombination, die an die besten Zeiten des Tiki-Taka-Fußballs erinnerte, brachte Christoph Bracher seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Freude im Stadion war groß, und der Torschütze wurde von seinen Teamkollegen und den Fans gebührend gefeiert.

ESV St. Michael ließ nicht locker und drängte auf das zweite Tor, welches in der 76. Minute folgte. Tobias Bracher, der Bruder des ersten Torschützen, erzielte nach einem Eckball das 2:0 und erhöhte damit den Vorsprung seines Teams. Die Stimmung im Stadion erreichte ihren Höhepunkt, und die Spieler von St. Michael zeigten sich von ihrer besten Seite. In den letzten Minuten des Spiels versuchte Mürzzuschlag verzweifelt, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive von St. Michael stand sicher. In der 85. Minute war es dann beinahe zum 3:0 gekommen, doch der Ball traf nur die Stange.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand es 2:0 für ESV St. Michael. Der Sieg wurde ausgiebig gefeiert, und die Bracher-Brüder wurden als Helden des Tages gefeiert. Mit diesem wichtigen Sieg festigte ESV St. Michael seine Position in der Liga und zeigte einmal mehr, dass mit ihnen in dieser Saison definitiv zu rechnen ist.

Stimme zum Spiel:

Kurt Taferner, Trainer ESV Mürzzuschlag:

"Das Match ist so wie die letzten drei Spiele waren. Wir waren über 90 Minuten nie die schlechtere Mannschaft, die ersten 60 Minuten sogar besser. Wir mussten die letzten Begegnungen mit einer Notelf bestreiten. Wir kämpfen aber bis zum Schluss weiter, wollen Thörl einholen und hoffen auf einen Relegationsplatz."

Oberliga Nord: St. Michael : Mürzzuschlag - 2:0 (0:0)

76 Tobias Bracher 2:0

68 Christoph Bracher 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.