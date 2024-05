Topspiel heizt Titelrennen ein: Bad Mitterndorf bezwingt Leader Kindberg-Mürzhofen

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:47

Im Zuge der 24. Runde in der Oberliga Nord sicherte sich ASV Bad Mitterndorf einen beeindruckenden 4:1-Sieg im Schlagerspiel gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen. Die Heimmannschaft dominierte große Teile des Spiels und setzte sich mit einer starken Offensivleistung durch. Bereits in der ersten Hälfte legten die Spieler von Bad Mitterndorf den Grundstein für ihren Erfolg, der durch weitere Tore in der zweiten Hälfte besiegelt wurde.

Frühe Führung und kontrollierte erste Halbzeit für Heim-Team

Das Spiel begann energisch, und Bad Mitterndorf zeigte sofort ihre Absichten. In der 17. Minute gelang es Philip Bacher von Bad Mitterndorf, das erste Tor zu erzielen und die Heimmannschaft in Führung zu bringen. Ihr Angriffsdruck hielt unvermindert an, und in der 33. Minute verdoppelten sie ihre Führung durch ein weiteres Tor, diesmal von Christoph Gassner. Bad Mitterndorf schien das Spiel zu kontrollieren, doch Kindberg-Mürzhofen gab nicht auf. Ein Elfmeter in der 37. Minute, verwandelt von Manuel Trost, brachte die Gäste zurück ins Spiel, und der Halbzeitstand von 2:1 hielt die Spannung hoch.

Zweite Halbzeit: Bad Mitterndorf sichert den Sieg

Nach der Pause suchte Bad Mitterndorf nach Wegen, das Spiel endgültig zu entscheiden. Ihre Bemühungen wurden in der 81. Minute belohnt, als Mateo Mecir den Ball im Netz der Gäste versenkte und den Vorsprung auf 3:1 erhöhte. Die Stimmung im Stadion war elektrisierend, und die Heimmannschaft nutzte die Euphorie, um weiter nach vorne zu drängen. In der 87. Minute sorgte schließlich Thomas Pliem mit dem vierten Tor für die Entscheidung.

Die letzten Minuten des Spiels und die angezeigte Nachspielzeit konnten an dem Ausgang nichts mehr ändern, und beim Schlusspfiff stand es 4:1 für Bad Mitterndorf. Dieser Sieg unterstreicht die Stärke von Bad Mitterndorf in dieser Saison und zeigt, dass das Titelrennen auf den letzten Metern entschieden wird.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Chen Jan Jürgen erstellt.

