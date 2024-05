Spannender Derbysieg: ESV St. Michael dreht Partie gegen SC St.Peter-Freienstein

Details Montag, 27. Mai 2024 21:44

In einem dramatischen Aufeinandertreffen der Oberliga Nord (STMK) in der 24. Runde gelang es dem ESV St. Michael, einen frühen Rückstand gegen den SC St.Peter-Freienstein umzukehren und das Spiel mit einem knappen 2:1-Sieg abzuschließen. Die Gäste zeigten Charakter und drehten durch Tore von Christoph Bracher und Lukas Karner das Spiel zu ihren Gunsten.

Lukas Karner war für den Siegestreffer verantwortlich

Früher Führungstreffer für SC St.Peter-Freienstein

Bereits in den Anfangsminuten des Spiels konnte SC St.Peter-Freienstein durch eine ausgezeichnete Teamarbeit die Führung erlangen. In der 3. Minute war es Marko Vodopijak, der nach einer starken Hereingabe den Ball im Netz der Gäste versenkte und das Heimteam in Führung brachte. Dieser frühe Treffer gab dem Spiel eine dynamische Note und setzte ESV St. Michael unter Druck. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten, blieb es bis zur Halbzeit beim Stand von 1:0 für die Gastgeber.

ESV St. Michael kämpft sich zurück ins Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für ESV St. Michael. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff, in der 48. Minute, erzielte Christoph Bracher den Ausgleich. Diese Wendung im Spiel schien die Gäste weiter anzuspornen, und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle auf dem Platz. Während SC St.Peter-Freienstein Mühe hatte, ihre Linie wiederzufinden, schlug ESV St. Michael erneut zu. In der 56. Minute brachte Lukas Karner seine Mannschaft mit einem gut platzierten Schuss erstmals in Führung. Dieses Tor verschob die Dynamik des Spiels endgültig zugunsten der Gäste.

Die Heimmannschaft versuchte in der Folge alles, um den Ausgleich zu erzielen. Ein Freistoß von Lovric in der 79. Minute, der über das Tor ging, und ein Lattenschuss von Auffinger nur wenige Minuten zuvor, in der 62. Minute, waren bezeichnend für das Pech, das SC St.Peter-Freienstein in dieser zweiten Spielhälfte verfolgte. Trotz intensiver Bemühungen und Druck in den letzten Minuten konnte der Ausgleich nicht erzielt werden. Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für ESV St. Michael, die nach einem hart umkämpften Spiel drei wichtige Punkte mit nach Hause nehmen konnten.

Das Spiel endete schließlich in der 92. Minute, und trotz der Enttäuschung über das Ergebnis zeigten beide Teams große Leidenschaft und Engagement auf dem Platz. ESV St. Michael bewies dabei eine beeindruckende Comeback-Qualität, die ihnen letztendlich zum Sieg verhalf. Für SC St.Peter-Freienstein bleibt die bittere Erkenntnis, dass sie trotz einer starken ersten Halbzeit das Spiel nicht über die Zeit bringen konnten.

Oberliga Nord: SC St.Peter-Freienstein : St. Michael - 1:2 (1:0)

56 Lukas Karner 1:2

48 Christoph Bracher 1:1

3 Marko Vodopijak 1:0

Details

