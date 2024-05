FC Judenburg dominiert gegen FC Trofaiach: Klarer 3:0-Sieg

Der FC Judenburg hat in der 25. Runde der Oberliga Nord einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den FC Trofaiach eingefahren. In einem Spiel, das von Anfang an von den Gastgebern dominiert wurde, zeigten sich die Gäste aus Trofaiach oftmals überfordert und konnten dem Druck der Judenburger nicht standhalten. Zwei Eigentore und ein Treffer von Waldhuber sicherten den klaren Sieg für den FC Judenburg.

Frühe Führung durch Eigentor

Von Beginn an übernahm der FC Judenburg die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 5. Minute gingen die Gastgeber in Führung, wenn auch etwas glücklich. Nach einer scharfen Hereingabe der Judenburger landete der Ball Anton Leitner, der ihn unglücklich via Innenstange ins eigene Netz beförderte. Dieses Eigentor setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels.

Der FC Trofaiach versuchte nach dem Rückstand, ins Spiel zurückzufinden, hatte jedoch große Schwierigkeiten, gegen die gut organisierte Abwehr des FC Judenburg durchzukommen. In der 26. Minute dominierten die Gastgeber weiterhin das Geschehen, konnten aber zunächst keinen weiteren Treffer erzielen. Ein vielversprechender Kopfballversuch von Albin Berisha in der 34. Minute wurde vom Torhüter des FC Trofaiach mit einem starken Reflex vereitelt.

Erneutes Eigentor und souveräner Abschluss

In der 37. Minute dann das nächste Missgeschick für den FC Trofaiach: Erneut sorgte ein Eigentor für Jubel auf Seiten der Judenburger. Wiederum nach einer scharfen Hereingabe köpfte erneut Leitner vom FC Trofaiach den Ball via Innenstange ins eigene Tor. So ging der FC Judenburg mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Der FC Judenburg blieb die dominierende Mannschaft, während der FC Trofaiach kaum gefährliche Chancen kreieren konnte. In der 59. Minute setzte Levin Pejicic zu einem Sololauf an, scheiterte zunächst im Eins-gegen-Eins am Torhüter, eroberte jedoch den Ball zurück und legte für Matthias Waldhuber auf, der eiskalt zum 3:0 vollstreckte.

Bis zum Schlusspfiff verwaltete der FC Judenburg das Ergebnis souverän und ließ keine Zweifel an ihrem verdienten Sieg aufkommen. Das Spiel endete schließlich mit 3:0, womit der FC Judenburg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ralph Eberhard (671 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Ralph Eberhard mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.