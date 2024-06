Kindberg-Mürzhofen überrollt FC Obdach mit 5:1- finales Spiel um den Titel am Freitag

Details Montag, 03. Juni 2024 20:21

In einem torreichen Spiel in der 25. Runde der Oberliga Nord sicherte sich der FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen den FC Pabst Alko Rb Obdach. Nach einem frühen Rückstand konnte Kindberg-Mürzhofen das Spiel drehen und dominierte die zweite Halbzeit mit vier Toren, wobei Florian Hoppl mit zwei Toren besonders herausragte.

Dominik Leitner kämpft am Freitag um den Titel in St.Peter - Kammerberg

Früher Schock für Kindberg-Mürzhofen - der Gast geht früh in Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der FC Obdach in der 7. Minute durch Denis Talic in Führung ging. Ein präziser Schuss von Talic ließ den Torwart von Kindberg-Mürzhofen chancenlos und sorgte für das 0:1. Der frühe Rückstand schien die Heimmannschaft zunächst zu verunsichern, doch sie kämpfte sich zurück ins Spiel.

In der 43. Minute gelang Lukas Katzenberger der Ausgleich für Kindberg-Mürzhofen. Ein gut herausgespielter Angriff führte dazu, dass Katzenberger aus kurzer Distanz einschieben konnte. Der Treffer zum 1:1 war der Startschuss für eine deutlich engagiertere Leistung der Hausherren.

Dominanz in der zweiten Halbzeit - am Ende wird es mit 5:1 sehr deutlich

Nach der Pause legte Kindberg-Mürzhofen einen Gang zu und übernahm die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 50. Minute erzielte Jonas Sander das 2:1 für die Gastgeber. Mit einem kraftvollen Schuss aus der Distanz ließ er dem Torwart von Obdach keine Chance und brachte seine Mannschaft in Führung.

In der 71. Minute erhöhte Florian Hoppl auf 3:1. Ein Missverständnis in der Abwehr von Obdach führte dazu, dass Hoppl angeschossen wurde und der Ball ins leere Tor kullerte. Nur vier Minuten später, in der 75. Minute, war es Nico Petry, der den Vorsprung auf 4:1 ausbaute. Petry nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und traf sicher.

Den Schlusspunkt setzte erneut Florian Hoppl in der 90. Minute. Mit einem eleganten Lupfer über den herauseilenden Torwart von Obdach hinweg markierte er das 5:1 und sorgte für den endgültigen Endstand. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und Kindberg-Mürzhofen konnte einen verdienten Sieg feiern.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieser Erfolg bringt den FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft, während der FC Pabst Alko Rb Obdach enttäuscht die Heimreise antreten muss. Mit einer dominanten Vorstellung in der zweiten Halbzeit und einer effizienten Chancenverwertung zeigte Kindberg-Mürzhofen seine Qualität und konnte die Partie klar für sich entscheiden.

Kindberg reist am Freitag nach St.Peter am Kammersberg, dort hat man ein schweres Auswärtsspiel vor sich, bei dem man den Titel in der letzten Runde fixieren kann. Obdach empfängt den ersten Verfolger aus Kapfenberg. Man wird gespannt im Liveticker auf die beiden Plätze schauen.

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Patrick Ritzinger, Dominik Leitner, Kai Tösch, Thomas Schnittler - Jakob Pinitsch, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Lukas Katzenberger, Nico Petry, Jonas Sander -

Ersatzspieler: Florian Berger, Stefan Putzi, Julian Thomas Fauland, Florian Hoppl, Noel Kaltenegger, Patrick Leitner

Trainer: Rene Pitter

Obdach: Clemens Schultermandl, Mirko Nikolic, Tamas Andras Bajor, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Jonas Wilding, Luca Elias Reichhold, Stefan Marchl, Thomas Pabst, Stefan Meusburger (K), Oliver Schachinger

Ersatzspieler: Christian Wenger, Kai Oberauer, Lukas Reiter, Daniel Rabensteiner, Thomas Krammer

Trainer: Kurt Schwendinger

Bericht Florian Kober

Oberliga Nord: Kindberg-Mürz. : Obdach - 5:1 (1:1)

90 Florian Hoppl 5:1

75 Nico Petry 4:1

71 Florian Hoppl 3:1

50 Jonas Sander 2:1

43 Lukas Katzenberger 1:1

7 Denis Talic 0:1

