Unentschieden zwischen SV Thörl und Tus St. Peter am Kammersberg

Details Montag, 03. Juni 2024 20:37

Das Spiel zwischen SV AquaFux Thörl und Tus Raika St. Peter am Kammersberg in der 25. Runde der Oberliga Nord endete mit einem aufregenden 2:2-Unentschieden. Die Partie bot den Zuschauern viele spannende Momente und eine abwechslungsreiche zweite Halbzeit. Besonders die Gäste aus St. Peter am Kammersberg zeigten in der ersten Halbzeit eine starke Leistung, während Thörl in der zweiten Hälfte aufholte und den Ausgleich erzielte.

Frühe Führung für Thörl - der Gast führt zur Pause mit 2:1

Das Spiel begann mit viel Energie und Einsatzbereitschaft von beiden Teams. Bereits in der ersten Minute wurde die Partie zwischen SV AquaFux Thörl und Tus Raika St. Peter am Kammersberg angepfiffen. Nach nur acht Minuten gelang es Florian Fuchs, den Ball ins Netz zu befördern und damit die frühe Führung für SV Thörl zu erzielen. Die Heimmannschaft startete somit mit einem 1:0 in die Partie.

Die Gäste aus St. Peter am Kammersberg ließen sich jedoch nicht entmutigen und drängten schnell auf den Ausgleich. In der 22. Minute wurde deutlich, dass St. Peter klar die bessere Mannschaft war und auf den Ausgleich drückte. Kurz darauf, in der 29. Minute, hatte Schnedl eine große Chance, den Kopfball jedoch knapp über das Tor setzte.

Die Bemühungen von St. Peter zahlten sich schließlich in der 40. Minute aus. Nach der sechsten Ecke der Gäste nutzte Mika Brunner die Gelegenheit und erzielte das 1:1 für Tus St. Peter/Kbg. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, konnte Sandro Jost nach einer schönen Flanke den Ball eiskalt ins Tor schießen und die Gäste damit mit 2:1 in Führung bringen. Damit ging es auch in die Kabinen.

Aufholjagd von Thörl - man holt einen Punkt

Die zweite Halbzeit begann etwas ruhiger, mit weniger klaren Torchancen. Die Zuschauer mussten bis zur 64. Minute warten, bis das nächste Tor passierte. Elias-Nikolaus Reiter gelang es, für SV Thörl den Ausgleichstreffer zu erzielen und den Spielstand auf 2:2 zu bringen. Dieses Tor brachte frischen Wind in das Spiel und sorgte für neuen Schwung auf dem Spielfeld.

In der verbleibenden Spielzeit versuchten beide Mannschaften, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Das Spiel war nun relativ unspektakulär, obwohl beide Teams weiterhin Chancen suchten. Kurz vor Ende der Partie hatte Tus St. Peter/Kbg. noch eine große Gelegenheit, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 85. Minute zeigten sie einen schönen Spielzug, der Schuss ging jedoch leider über das Tor.

Mit dem Schlusspfiff endete das Spiel schließlich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften Teams hatten ihre Möglichkeiten. Die frühe Führung von Thörl, die Aufholjagd von St. Peter und schließlich der Ausgleich in der zweiten Halbzeit sorgten für ein unterhaltsames und ausgeglichenes Match.

Aufstellungen:

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler - Elias-Nikolaus Reiter, Patrick Kranz, Florian Fuchs, Fabio Untergrabner, Simon David Pernhofer, Tim Tösch, Liam Kaltenegger -

Ersatzspieler: Emanuel Ebner, Philipp Andreitschitsch, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Pascal Baumgartner, Niklas Ponsold

Trainer: Herbert Ebner

St. Peter/Kbg.: Manuel Plank, Patrick Stolz, Johannes Schnedl (K), Sandro Jost, Dominik Wassermann, Christopher Brugger, Franz Stocker, Mika Brunner, Harald Feichtner, Franz-Josef Hansmann, Patrick Leitner

Ersatzspieler: Stefan Kobald, Simon Karner, Christian Kreis, Nicolas Stocker, Daniel Berger

Trainer: Martin Hebenstreit

Bericht Florian Kober

Oberliga Nord: SV Thörl : St. Peter/Kbg. - 2:2 (1:2)

64 Elias-Nikolaus Reiter 2:2

45 Sandro Jost 1:2

40 Mika Brunner 1:1

8 Florian Fuchs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.