Erfolgslauf prolongiert: St. Peter-Freienstein triumphiert bei Bad Mitterndorf mit 3:1

In einem aufregenden Spiel der Oberliga Nord (STMK) setzte sich der SC St.Peter-Freienstein mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg gegen Bad Mitterndorf durch. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und ließen den Hausherren kaum Chancen zur Entfaltung. Mateo Lovric war der Mann des Abends, der gleich dreimal für sein Team traf. Trotz eines couragierten Auftritts konnte Bad Mitterndorf die Dominanz der Gäste nicht durchbrechen und musste sich letztlich geschlagen geben.

Frühe Führung für St. Peter-Freienstein

Kurz nach dem Anpfiff gab es bereits die erste Großchance für Bad Mitterndorf durch Gassner, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste begannen druckvoll und erarbeiteten sich in der 12. Minute durch Lovric die erste nennenswerte Möglichkeit, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. In der 18. Minute war es dann soweit: Mateo Lovric erzielte das 1:0 für SC St.Peter-Freienstein und brachte sein Team in Führung. Trotz einer großartigen Parade des Torwarts von Bad Mitterndorf in der 20. Minute nach einem Abschluss von Marvin Auffinger, konnte dieser weitere Gegentreffer nicht verhindern.

Bad Mitterndorf hatte in der 25. Minute eine Schrecksekunde, als Mario Lemes nach einer Abwehraktion behandelt werden musste. In der 32. Minute wurde ein Abseitstor von Auffinger für SC St.Peter-Freienstein aberkannt, und so ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Gäste in die Pause.

Lovric erhöht die Führung – Bad Mitterndorf kämpft

Direkt nach dem Seitenwechsel erhielt SC St.Peter-Freienstein einen Elfmeter, den Mateo Lovric in der 52. Minute sicher zum 2:0 verwandelte. Bad Mitterndorf versuchte in der Folgezeit, den Druck zu erhöhen und den Anschluss zu erzielen. In der 61. Minute probierte es Marko Brtan mit einem Schuss, der jedoch weit neben das Tor ging. Die Emotionen auf den Rängen kochten hoch, und die Zuschauer machten ihrem Unmut Luft.

Nach einer kurzen Trinkpause in der 68. Minute verzeichnete SC St.Peter-Freienstein durch Niklas Heiland einen weiteren Versuch, der aber ebenfalls vom aufmerksamen Torwart von Bad Mitterndorf vereitelt wurde. In der 71. Minute verpasste Bosch eine Gelegenheit, das Spiel endgültig zu entscheiden, und so blieb es spannend.

Triplepack von Mateo Lovric

In der 79. Minute gelang es schließlich Bad Mitterndorf, den Rückstand zu verkürzen. Philip Bacher traf zum 1:2 und sorgte nochmals für Hoffnung bei den Hausherren. Doch diese währte nicht lange, denn in der 84. Minute stellte Mateo Lovric mit seinem dritten Treffer an diesem Abend den alten Abstand wieder her und markierte das 3:1 für SC St.Peter-Freienstein.

Mit diesem Tor war die Entscheidung gefallen, und die Gäste brachten den Vorsprung sicher über die Zeit. Kurz vor dem Abpfiff wurde noch einmal klar, dass der Sieg für SC St.Peter-Freienstein verdient war, und das Spiel endete schließlich mit einem 3:1-Erfolg für die Gäste.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Ich denke, dass war ein verdienter Sieg über 90 Minuten. In Bad Mitterndorf ist immer schwer zu spielen. Die Jungs haben eine starke Mannschaftsleistung geboten. Jetzt möchten wir erstmals gegen Liezen punkten, was uns vorige Saison nicht gelungen ist!"

Oberliga Nord: Mitterndorf : SC St.Peter-Freienstein - 1:3 (0:1)

84 Mateo Lovric 1:3

79 Philip Bacher 1:2

52 Mateo Lovric 0:2

18 Mateo Lovric 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfotos und privat

