Klare Angelegenheit: FC Obdach triumphiert über ATV Irdning mit 3:0

Details Samstag, 10. August 2024 10:04

Im Auftaktspiel der Oberliga Nord konnte der FC Obdach einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen den Aufsteiger ATV Irdning feiern. Die Gäste überzeugten durch ihre Effizienz vor dem Tor, während die Hausherren trotz zahlreicher Bemühungen keinen Weg fanden, die Abwehr des FC Obdach zu überwinden. Stefan Marchl und Christoph Rieger trugen sich als Torschützen in die Liste ein und sicherten so den klaren Sieg für ihr Team.

Stefan Marchl markierte einen Doppelpack

Eine ausgeglichene Anfangsphase

Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Teams Engagement und Kampfgeist, allerdings ohne zählbare Ergebnisse. In der 2. Minute hieß es noch: "Noch passiert ned so vü", eine treffende Beschreibung der anfänglichen Abtastphase. Die erste Ecke für den FC Obdach in der 5. Minute brachte ebenfalls keinen Erfolg.

Der ATV Irdning versuchte in den nächsten Minuten, das Spielgeschehen an sich zu reißen. In der 11. Minute hatte Jonas Schweiger eine Topchance für die Hausherren, doch es sollte nicht sein. Zwei Minuten später folgten zwei Ecken für Irdning, die jedoch auch nicht in ein Tor umgemünzt werden konnten.

Das erste Tor des Abends fiel schließlich in der 21. Minute, als der FC Obdach seine Effizienz unter Beweis stellte. Nach einem weiten Abschlag des Gästekeepers Clemens Schultermandl - die Irdninger Abwehr entpuppte sich dabei nicht besonders sattelfest - netzte Stefan Marchl zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Dieses Tor setzte den ATV Irdning unter Druck, der sich bemühte, den Rückstand aufzuholen, jedoch ohne Erfolg.

Obdach baut die Führung aus

Mit einem 1:0-Vorsprung für den FC Obdach gingen die Teams in die Halbzeitpause. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff gelang es den Gästen, ihre Führung auszubauen. In der 48. Minute schloss Stefan Marchl einen schönen Konter ab. Er erzielte somit seinen zweiten Treffer des Abends und stellte das Ergebnis auf 2:0. Dieses Tor war ein harter Schlag für den ATV Irdning, der weiterhin keine Mittel fand, die Abwehr des FC Obdach zu knacken.

Das Spiel blieb auch in der Folgezeit spannend, jedoch ohne größere Torgelegenheiten für die Hausherren. Die Gäste aus Obdach behielten die Kontrolle und agierten clever. In der 69. Minute fiel schließlich das entscheidende 3:0 für den FC Obdach durch Christoph Rieger. Sein Schuss knallte zuerst an die Latte und gelangte dann über den Rücken des Heim-Goalies Salvator Treiber über die Linie. Dies war der Todesstoß für den ATV Irdning, der sich damit endgültig geschlagen geben musste.

Strittige Elfmetersituation kurz vor Schluss

In der Schlussphase wurde der eingewechselte Kevin Plank im Strafraum von Schultermandl zu Fall gebracht. Für das Schiedsrichterteam war dieses Foul aber an diesem Abend zu wenig für einen Elfmeterpfiff. Somit endete die Partie mit einem klaren 0:3 Sieg für den FC Obdach.

Mit diesem Erfolg setzt der FC Obdach ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Saison und zeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Der ATV Irdning hingegen wird seine Lehren aus dieser Niederlage ziehen müssen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren, um in der Oberliga Nord erfolgreich zu bestehen.

Stimmen zum Spiel:

Willi Danklmaier, sportlicher Leiter Irdning:

"Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kapitän Alex Hofer und Manuel Ladreiter mussten wir die gesamte Innenverteidigung vorgeben. Die Gäste aus Obdach haben uns heute eiskalt ausgekontert und nützten unsere Fehler gnadenlos aus."

Clemens Schultermandl, Torhüter Obdach:

"Die erste Halbzeit geizte mit spielerischen Höhepunkten, trotzdem haben wir das 0:1 gemacht. Es freut mich ganz besonders, dass ich den Assist dazu geben konnte. Das frühe Tor von uns hat uns in die Karten gespielt, danach war die Angelegenheit für uns erledigt. Wir haben hinten nichts mehr zugelassen, sind defensiv sehr gut gestanden. Das 0:3 war ein Traumtor, da haben wir den Deckel draufgemacht."

Oberliga Nord: Irdning : Obdach - 0:3 (0:1)

69 Christoph Rieger 0:3

48 Stefan Marchl 0:2

21 Stefan Marchl 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.