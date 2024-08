Duell der Aufsteiger endet Unentschieden: SV Lassing und FC Zeltweg trennen sich mit 2:2

Details Samstag, 10. August 2024 10:26

In einer mitreissenden Partie trennten sich der SV Lassing und der FC Zeltweg mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden. Die Begegnung der beiden Aufsteiger, die beide ein wenig dezimiert antreten mussten, bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und zeigte eindrucksvoll, warum beide Mannschaften in dieser Saison ernstzunehmende Gegner sind. Besonders die Torschützen Andre Grill und Julian Pachler auf der Seite des SV Lassing sowie Ardian Jasari und Manuel Tafeit für den FC Zeltweg sorgten für spannende Momente auf dem Platz.

Manuel Tafeit trifft auch in der Oberliga

Frühe Tore sorgen für Spannung

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und beide Mannschaften versuchten früh Akzente zu setzen. Bereits in der 7. Minute setzte der SV Lassing ein erstes Zeichen durch einen Distanzschuss von Marc Meitz, der jedoch das Ziel verfehlte. Wenige Minuten später kam auch der FC Zeltweg zu seiner ersten Chance durch Manuel Tafeit, doch auch dieser Versuch ging am Tor vorbei.

Derzeit nix zu berichten ...Zeltweg zwar spielbestimmend aber kommt an der Lassinger Abwehr nicht vorbei..Und Lassing versucht es viel mit langen Bällen nur ohne Erfolg... Mike Ho, Ticker-Reporter

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der beide Teams einige Halbchancen hatten, brachte Julian Pachler den SV Lassing in der 35. Minute in Führung. Pachler verwandelte einen Elfmeter scharf ins linke Eck, wobei der Torwart des FC Zeltweg keine Chance hatte. Die Freude bei den Gastgebern währte jedoch nicht lange, denn nur fünf Minuten später erzielte Ardian Jasari den Ausgleich für den FC Zeltweg. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, obwohl der SV Lassing kurz vor dem Pausenpfiff noch eine große Chance hatte, wieder in Führung zu gehen.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Halbzeitpause kam der SV Lassing deutlich besser aus der Kabine und setzte den FC Zeltweg unter Druck. Bereits in der 51. Minute hatten sie eine riesige Chance, erneut in Führung zu gehen, doch der Torwart des FC Zeltweg zeigte eine glänzende Parade und verhinderte das 2:1. Der FC Zeltweg antwortete prompt und ging in der 58. Minute durch Manuel Tafeit in Führung, wobei es heftige Proteste der Lassinger wegen eines möglichen Ellbogenschlags in der Entstehung des Tores gab. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Tor.

Der SV Lassing zeigte sich davon unbeeindruckt und drängte weiter auf den Ausgleich. In der 63. Minute war es schließlich Andre Grill, der mit einem Traumtor aus etwa 20 Metern den Ball via Innenstange ins rechte Kreuzeck schoss und den Ausgleich zum 2:2 erzielte. In den letzten Minuten des Spiels drängte der FC Zeltweg noch einmal auf den Sieg und hatte in der 90. Minute eine riesige Möglichkeit, doch der Stürmer schoss über das leere Tor.

Zeltweg vergab in der Schlussminute einen 1000er

Schließlich endete die Partie nach 91 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine starke Leistung und dürfen sich über einen verdienten Punkt freuen. Die Fans können sich bereits auf die nächsten Spiele der beiden Teams freuen, denn diese Begegnung hat eindrucksvoll gezeigt, dass sowohl der SV Lassing als auch der FC Zeltweg in dieser Saison einiges zu bieten haben.

Stimmen zum Spiel:

Franz Stocker, sportlicher Leiter Lassing:

"Für uns ist die Oberliga absolutes Neuland. In den ersten 15 Minuten haben sich die Mannschaft abgetastet. Der Elfmeter war absolut, da gibt es keine Diskussion. Dann ist Zeltweg ein wenig stärker geworden. Der Ausgleich war dann ein wenig unglücklich - da sind zwei unserer Spieler zusammengelaufen. Unser Ausgleichstreffer war ein absolutes Traumtor. Das Unentschieden war verdient."

Alexandra Preiß, sportliche Leiterin Zeltweg:

"Das Ergebnis passt, aber es wäre mehr möglich gewesen. Spielerisch waren wir überlegen, die Gegentore sind durch Unachtsamkeiten entstanden, das war bitter. In der letzten Minute haben wir noch eine 1000er vergeben, das leere Tor getroffen."

Oberliga Nord: SV Lassing : Zeltweg - 2:2 (1:1)

63 Andre Grill 2:2

58 Manuel Tafeit 1:2

40 Ardian Jasari 1:1

35 Julian Pachler 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

