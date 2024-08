Trotz glosender Hitze: KSV Amateure drehen Rückstand gegen Tus St. Peter/Kbg.

Details Samstag, 10. August 2024 21:49

Bei gefühlten 34,5 Grad trafen Tus St. Peter/Kbg. und KSV Amateure aufeinander. In einem packenden Spiel konnte KSV Amateure einen Rückstand wettmachen und letztlich einen 2:1-Sieg erringen. Besonders spannend gestaltete sich die zweite Halbzeit, in der die jungen Falken das Spiel drehten.

Die KSV Amateure feiern einen Auftakt nach Maß

Frühe Führung für die Gastgeber

Das Spiel begann vielversprechend für Tus St. Peter/Kbg., die bereits in der zwölften Minute in Führung gingen. Nach einem präzisen Eckball von Pato Leitner setzte Christopher Brugger per Kopf den Ball ins Netz und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Die frühe Führung gab den Gastgebern sichtlich Selbstvertrauen, und sie kontrollierten den Rest der ersten Halbzeit das Spielgeschehen.

Die glosende Hitze schien die Spieler beider Teams stark zu fordern - einige Trinkpausen mussten eingelegt werden. Nach dieser Pause konnten die Gäste zwar ein paar gute Ansätze zeigen, wie etwa in der 24. Minute, als ein Schuss jungen Kapfenberger weit am Ziel vorbeiging, doch zu einem Tor reichte es bis zur Halbzeitpause nicht.

Mit einer 1:0-Führung für Tus St. Peter/Kbg. ging es in die Kabinen. Das Heimteam hatte bis dahin eine solide Leistung gezeigt, während die KSV Amateure vor allem in der Offensive noch einiges schuldig blieben.

Aufholjagd und Sieg für KSV Amateure

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Entschlossenheit seitens der Gäste. In der 55. Minute gelang den KSV Amateuren schließlich der Ausgleich: David Oberbauer nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr von Tus St. Peter/Kbg. und erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:1. Dieses Tor gab den Gästen aus Kapfenberg neuen Auftrieb und das Spiel wurde zunehmend spannender.

Die erneute Trinkpause in der 68. Minute brachte beiden Teams eine kurze Erholung, doch der Spielfluss blieb ungebrochen. Kurz darauf ereignete sich ein spielentscheidender Moment: Stefan Sigl von Tus St. Peter/Kbg. erhielt in der 77. Minute die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Die Gastgeber waren nun in Unterzahl, was KSV Amateure zusätzlich motivierte, den Sieg zu holen.

Faris Kavaz zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Nur zwei Minuten später, in der 79. Minute, war es dann so weit: Faris Kavaz erzielte das 2:1 für die Gäste und brachte KSV Amateure damit auf die Siegerstraße. Der präzise Abschluss ließ dem Torwart von Tus St. Peter/Kbg. keine Chance und besiegelte die Wende in diesem packenden Spiel.

In den verbleibenden Minuten verteidigten die Gäste ihre Führung geschickt und ließen keine nennenswerten Chancen der Gastgeber mehr zu. Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:1-Sieg für KSV Amateure.

Stimme zum Spiel:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV:

"Wir sind sehr froh, dass unsere Jungs mit einem knappen Auswärtssieg in die Saison gestartet sind. Die Jungs haben jedoch noch mehr drauf und können sicherlich im Laufe der Saison noch viel weiterentwickeln. Dieses Jahr haben wir wieder eine stark veränderte Mannschaft, da viele Spieler der letzten Saison den Sprung in unsere Kampfmannschaft geschafft haben!"

Oberliga Nord: St. Peter/Kbg. : KSV Amateure - 1:2 (1:0)

79 Faris Kavaz 1:2

55 David Oberbauer 1:1

12 Christopher Brugger 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

