Knappe Angelegenheit: ESV Knittelfeld besiegt FC Stadtwerke Trofaiach mit 2:1

Im Duell zwischen dem FC Stadtwerke Trofaiach und dem ESV Knittelfeld sicherten sich die Gäste aus Knittelfeld einen knappen 2:1-Auswärtssieg. Die Zuschauer in Trofaiach erlebten ein intensives Spiel, in dem die Gäste früh in Führung gingen und ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen konnten. Trotz eines späten Anschlusstreffers der Heimmannschaft reichte es für den FC Trofaiach nicht mehr, um einen Punkt zu ergattern.

Maurice Mitteregger jubelte über den Siegestreffer

ESV Knittelfeld dominiert die erste Halbzeit

Das Spiel startete mit einem hohen Tempo, und bereits in den ersten Minuten zeigte der ESV Knittelfeld seine Offensivstärke. Schon in der 5. Minute kam Marc Klicnik nach einem schnellen Sprint zu einer ersten Torchance, verfehlte jedoch das Ziel. Wenige Minuten später setzte Maurice Mitteregger ein weiteres Ausrufezeichen, konnte jedoch ebenfalls keinen Treffer erzielen.

Der FC Trofaiach schien zunächst Schwierigkeiten zu haben, ins Spiel zu finden, während die Gäste immer wieder gefährlich vor das Tor kamen. In der 15. Minute war es Sulejman Mujic, der nach einer einstudierten Eckball-Variante beinahe das Führungstor für den ESV erzielte. Trofaiach fand in dieser Phase kaum statt und wurde von den Angriffen der Gäste regelrecht überrannt.

In der 21. Minute vergab Jan Pongratz eine weitere hochkarätige Chance für den ESV, als er knapp am Tor vorbeischoss. Nur sieben Minuten später war es dann soweit: Ilija Tomic brachte den ESV Knittelfeld mit einem schön herausgespielten Treffer in Führung. Nach einem Solo von Lukas Sekic legte Klicnik den Ball quer, und Tomic vollendete sicher zum 0:1.

Der FC Trofaiach kämpft sich zurück

Nach dem Führungstreffer der Gäste wurde das Spiel etwas ruhiger, und der FC Trofaiach kam besser ins Spiel. Trotz einiger Bemühungen blieb die Offensivkraft der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit jedoch überschaubar. Die wenigen Chancen wurden von der Abwehr des ESV Knittelfeld gut verteidigt, und so ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause versuchte Trofaiach, mehr Druck aufzubauen, doch es waren die Eisenbahner aus Knittelfeld, die erneut zuschlugen. In der 56. Minute erhöhte Maurice Mitteregger nach einer Vorlage von Klicnik auf 0:2. Mitteregger traf mit einem sehenswerten Schuss ins linke Kreuzeck und brachte sein Team damit in eine komfortable Position.

Doch der FC Trofaiach gab nicht auf. In der 71. Minute gelang Pascal Lipp der Anschlusstreffer zum 1:2. Nach einem Weitschuss nutzte er den Abpraller eiskalt aus und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Trofaiach erhöhte den Druck und hatte in den Schlussminuten noch einige gefährliche Szenen vor dem Tor der Gäste.

In der 86. Minute kam es zu einem schweren Zusammenstoß im Strafraum nach einer Ecke für Trofaiach, bei dem Sule eine gelbe Karte erhielt. Die Heimmannschaft war nun deutlich präsenter und drängte auf den Ausgleich. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der fünfminütigen Nachspielzeit spielte Trofaiach energisch nach vorne, doch der ESV Knittelfeld verteidigte geschickt und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Ende feierte der ESV Knittelfeld einen verdienten 2:1-Auswärtssieg, während der FC Trofaiach trotz einer kämpferischen Leistung ohne Punkte blieb.

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportchef Knittelfeld:

"Wir haben das Spiel über weite Strecken kontrolliert und haben uns ein enormes Chancenplus erarbeitet. Mit dem Anschlusstreffer wurde das Spiel doch noch etwas wilder. Bis auf den ein oder anderen gefährlicheren Standard konnten wir den Dreier letztendlich verdient einfahren!"

Oberliga Nord: Trofaiach : Knittelfeld - 1:2 (0:1)

71 Pascal Lipp 1:2

56 Maurice Mitteregger 0:2

28 Ilija Tomic 0:1

