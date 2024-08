Knappe Kiste mit viel Kampf und Körpereinsatz: Zeltweg besiegt Tus St. Peter/Kbg. mit 1:0

Details Montag, 19. August 2024 11:48

In einem spannenden und hart umkämpften Spiel setzte sich der FC Zeltweg knapp mit 1:0 gegen Tus St. Peter/Kbg. durch. Die Partie war geprägt von zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten, doch letztendlich entschied ein einzelnes Tor die Begegnung. Trotz des Sieges von Zeltweg gab es während des Spiels einige kontroverse Entscheidungen und strittige Szenen, die für Gesprächsstoff sorgten. Als man of the match wurde Torhüter Julian Hasler auserkoren, der durch unglaubliche Paraden glänzte.

Kampfbetonte Partie mit wenig spielerischen Akzenten

Bereits zu Beginn der Partie zeigten beide Mannschaften, dass sie auf Sieg spielen wollten. Die erste Halbzeit war geprägt von mehreren guten Möglichkeiten, vor allem für Tus St. Peter/Kbg. In der 39. Minute hatte St. Peter eine 100-prozentige Chance, doch der Torhüter von Zeltweg, Julian Hasler, vereitelte diese mit einer hervorragenden Leistung. Es blieb jedoch bis zum Halbzeitpfiff beim 0:0, da keine der Mannschaften ihre Chancen in Tore ummünzen konnte.

Auch Zeltweg kam immer wieder zu guten Möglichkeiten, konnte jedoch den gegnerischen Torhüter nicht überwinden. Die Abwehrreihen beider Teams standen kompakt und ließen nur wenig zu, sodass es zur Pause torlos blieb.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff wurde das Spiel noch intensiver. Beide Teams wollten unbedingt den Führungstreffer erzielen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 68. Minute. Manuel Tafeit nutzte eine Chance für Zeltweg und erzielte das 1:0. Dieser Treffer gab dem Heimteam sichtlich Auftrieb, und sie verteidigten die knappe Führung leidenschaftlich.

Zeltweg hatte in der 73. Minute eine vielversprechende Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Im Gegenzug waren es die Auswärtigen, die eine hervorragende Möglichkeit verbuchen konnten, doch wieder war der Zeltweger Torhüter zur Stelle und hielt sein Team im Spiel.

In der 76. Minute hatte Zeltweg erneut eine große Möglichkeit durch Hubert Bichler, der jedoch am Torhüter von St. Peter scheiterte. Die Schiedsrichterleistung wurde zu diesem Zeitpunkt von einigen Zuschauern als katastrophal empfunden, was für zusätzliche Unruhe sorgte. Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend, da auch St. Peter weiterhin auf den Ausgleich drängte. In der 82. Minute verpasste St. Peter eine weitere Großchance, als der Ball knapp am Tor vorbeiging.

Julian Hasler war nicht zu bezwingen

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der dreiminütigen Nachspielzeit versuchte St. Peter noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch ohne ihren Kapitän, der in der Schlussphase fehlte, konnten sie das Bollwerk von Zeltweg nicht durchbrechen. Die Gastgeber verteidigten geschickt und ließen keine weiteren großen Chancen zu.

Nach 93 Minuten war es schließlich soweit: Der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab, und der FC Zeltweg konnte einen knappen, aber wichtigen 1:0-Sieg feiern. Die Mannschaft von Marco Dorner zeigte eine solide Leistung und belohnte sich mit drei Punkten, während Tus St. Peter/Kbg. trotz guter Chancen leer ausging.

Marco Dorner, Trainer FC Zeltweg:

"Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen kompakten und robusten Gegner. Leider waren wir nicht auf unserer optimalen Leistungsform und haben spielerisch nicht diese Akzente setzen können, wie wir es wollten. Unser Torhüter hat eine unglaubliche Leistung geboten und uns in der ersten Halbzeit vor dem Rückstand gewahrt. Im zweiten Durchgang waren wir dann besser im Spiel und deshalb war der Sieg auch verdient. Wir haben als Aufsteiger aus zwei Spielen vier Punkte geholt - die Richtung stimmt!"

Oberliga Nord: Zeltweg : St. Peter/Kbg. - 1:0 (0:0)

68 Manuel Tafeit 1:0

