Überraschung: ESV St. Michael siegt knapp gegen FC Judenburg

Ein spannendes und hart umkämpftes Spiel in der 2. Runde der Oberliga Nord endete mit einem knappen Sieg für den ESV St. Michael. In der 87. Minute gelang Tobias Bracher das entscheidende Tor, das die Gastgeber zum 1:0-Sieg führte. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an hohen Einsatz, doch es dauerte bis kurz vor Schluss, bis das einzige Tor des Spiels fiel.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Die Begegnung zwischen ESV St. Michael und FC Judenburg begann gleich mit intensiven Zweikämpfen und hohem Tempo. Von Anfang an zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Obwohl es keine Tore in der ersten Halbzeit gab, waren zahlreiche Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen.

ESV St. Michael kam in den ersten Minuten zu mehreren guten Gelegenheiten, doch die Abwehr von FC Judenburg stand stabil und verhinderte einen frühen Rückstand. Auf der anderen Seite versuchten die Gäste, durch schnelle Konter Nadelstiche zu setzen, doch auch die Defensive der Gastgeber zeigte sich aufmerksam und ließ keine klaren Torchancen zu.

Die besten Möglichkeiten für die Hausherren ergaben sich durch Standardsituationen, doch weder Freistöße noch Ecken führten zum gewünschten Erfolg. Auch die Gäste aus Judenburg kamen immer wieder gefährlich vor das Tor von ESV St. Michael, doch die Angriffe wurden entweder im letzten Moment abgeblockt oder endeten mit Abschlüssen, die das Ziel verfehlten.

Zweite Halbzeit: Die Entscheidung fällt spät

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit beiden Mannschaften, die um die Spielkontrolle rangen. Das Spiel blieb bis in die letzten Minuten spannend, da keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Durchbruch erzielte.

In der 87. Minute schließlich, als sich viele Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden einstellten, fiel das einzige Tor des Spiels. Tobias Bracher vom ESV St. Michael fasste sich ein Herz und erzielte nach einem abgespielten Freistoß das 1:0 für die Gastgeber. Der Freistoß sorgte für Aufregung bei den Judenburgern - denn diesem Freistoß war ein Foul an Nemanija Makic vorausgegangen. Auf der Gegenseite sorgte sein Treffer für große Erleichterung und Jubel auf den Rängen, da der ESV St. Michael nun kurz vor dem Sieg stand.

FC Judenburg versuchte in den verbleibenden Minuten verzweifelt, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von ESV St. Michael ließ nichts mehr anbrennen. Trotz aller Bemühungen gelang es den Gästen nicht, das Abwehrbollwerk der Gastgeber zu durchbrechen, und so endete das Spiel mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg für ESV St. Michael.

Am Ende eines intensiven Spiels konnten die Spieler von ESV St. Michael jubeln, während FC Judenburg trotz einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen dastand. Die Zuschauer bekamen ein spannendes und hart umkämpftes Spiel zu sehen, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde.

Stimme zum Spiel:

Karl Heinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Unsere jungen Spieler waren anfangs mit der Situation überfordert. St. Michael hat sehr aggressiv gespielt, das ist uns nicht zu Gute gekommen. In der zweiten Hälfte waren wir dann besser in der Partie, dann war die Begegnung ausgeglichen. Obwohl die Entstehung des Freistoßes nicht ganz korrekt war, war der Sieg der Gegner dennoch verdient."

Oberliga Nord: St. Michael : Judenburg - 1:0 (0:0)

87 Tobias Bracher 1:0

