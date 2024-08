Dramatik pur im Grimming-Stadion: Irdning triumphiert knapp im Derby gegen Mitterndorf

Details Mittwoch, 21. August 2024 19:18

Nach dem wetterbedingten Abbruch des Bezirksderbys am Freitag waren die Erwartungen hoch, als sich der ASV Bad Mitterndorf und der ATV Irdning am Dienstagabend im Grimming-Stadion erneut gegenüberstanden. Vor etwa 300 begeisterten Fans entwickelte sich eine Partie, die an Spannung kaum zu überbieten war.

Frühe Führung für ATV Irdning

Die Hausherren starteten furios in die Begegnung und dominierten die ersten 20 Minuten klar. Zwei hochkarätige Chancen boten sich den Mitterndorfern, doch die Führung wollte einfach nicht gelingen. In der 33. Minute zeigte Irdning dann, warum sie so gefährlich sind: Nach einem blitzschnellen Vorstoß auf der linken Seite setzte Leon Köll zu einem Sprint an, der die Mitterndorfer Abwehr ins Schwimmen brachte. Sein präziser Querpass landete bei Lukas Pirosko, der den Ball eiskalt zum 0:1 verwandelte. Ein Schock für die Gastgeber, die sich sichtlich schwer taten, diesen Rückschlag zu verdauen.

Erst in der 39. Minute gelang es den Mitterndorfern, sich wieder zu fangen. Ein Distanzschuss von Christoph Gassner brachte den Ausgleich nahe, doch Irdnings Torhüter Salvador Treiber parierte souverän. Kurz vor der Pause brannte es dann erneut im Strafraum der Gäste: Nach einem Eckball in der 42. Minute stand die Grimming-Arena schon fast Kopf, doch wieder war es Treiber, der mit einer Glanzparade die Führung der Gäste rettete.

Spannende zweite Halbzeit - Elfmeter bringt die Entscheidung

Mit einem knappen 0:1 ging es in die Kabinen, doch kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzte Irdning noch einen drauf. In der 48. Minute nutzte Luca Puchwein eine Unachtsamkeit in der Mitterndorfer Abwehr eiskalt aus und erhöhte auf 0:2 – ein harter Schlag für den ASV, der in der Folge lange Zeit keine Mittel fand, die kompakte Irdninger Defensive zu knacken.

Erst in der 84. Minute keimte neue Hoffnung auf, als Schiedsrichter David Präpasser nach einem Foul von Jakob Rahbar auf den Elfmeterpunkt zeigte. Mateo Mecir trat an und verwandelte den Strafstoß sicher, während Rahbar mit Gelb-Rot vom Platz musste. Plötzlich war das Spiel wieder völlig offen, und Mitterndorf setzte alles auf eine Karte. In den Schlussminuten tobte ein wahres Feuerwerk vor dem Irdninger Tor. Ein Freistoß in der 90. Minute klatschte an die Querlatte, und nur Sekunden später war es wieder Treiber, der mit einem spektakulären Reflex den Ausgleich verhinderte.

Die Torschützen: Lukas Pirosko und Luca Puchwein

Am Ende blieb es jedoch beim 1:2 – ein Sieg für Irdning, der ihnen drei wertvolle Punkte bescherte, während Mitterndorf trotz einer beherzten Aufholjagd am Ende mit leeren Händen dastand. Dieses Derby wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier, Sportlicher Leiter Irdning:

"Nach unserem guten Auftreten beim ersten Spiel am Freitag, welches bei einem Spielstand von 1:1 witterungsbeding abgebrochen wurde, fuhren wir mit viel Selbstvertrauen zur Neuaustragung. Unsere Mannschaft kämpfte leidenschaftlich um diesen Sieg und ging durch zwei Tore unsere beiden 18-jährigen Jungkicker Pirosko und Puchwein mit 0 : 2 in Führung. Das Glück war am heutigen Abend auf unserer Seite und so können wir uns über die ersten drei Punkte in der Oberliga freuen."

Oberliga Nord: Mitterndorf : Irdning - 1:2 (0:1)

84 Mateo Mecir 1:2

48 Luca Puchwein 0:2

33 Lukas Pirosko 0:1

by ReD

Fotos: ATV Irdning

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.