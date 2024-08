Knappe Angelegenheit: SC Bruck/Mur triumphiert gegen KSV Amateure

Details Mittwoch, 21. August 2024 19:51

In einem hart umkämpften Nachtragsspiel - die ursprüngliche Begegnung musste wegen Regens unterbrochen werden - konnte sich SC Stadtwerke Bruck/Mur mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Kapfenberger SV Amateure durchsetzen. Die Partie zeichnete sich durch hohe Intensität und einige Schlüsselmomente aus, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflussten. Trotz einer beherzten Leistung und guter Ansätze konnten die Gastgeber das Spiel nicht für sich entscheiden.

Bruck gewinnt das Derby gegen die KSV-Amateure

Frühes Eigentor und die erste Halbzeit

Die Begegnung zwischen den KSV Amateuren und SC Bruck/Mur begann gleich mit viel Tempo. Bereits in der 26. Minute fiel das erste und einzige Tor des Spiels, als Davor Tomic die Gäste gegen seinen Ex-Klub in Führung brachte. Dieses frühe Tor setzte die Heimmannschaft unter Druck und verschaffte SC Bruck/Mur die nötige Sicherheit, um das Spiel weiter zu kontrollieren.

Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde deutlich, dass Bruck/Mur das Spielgeschehen bestimmte.Die KSV Amateure versuchten dennoch, dagegenzuhalten und zeigten trotz des Rückstands einige gute Ansätze. Zu allem Überfluss musste Maximilian Hofer aufseiten der Gastgeber den Platz vorzeitig verlassen. Er sah die Ampelkarte aufgrund einer Unsportlichkeit. Diese Unterzahl erschwerte es den KSV Amateuren erheblich, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

KSV Amateure mit einem Ausschluss

Trotz dieser numerischen Unterlegenheit zeigten die Kapfenberger weiterhin Kampfgeist. Auf der anderen Seite musste der SC Bruck/Mur sich ebenfalls behaupten. In der 63. Minute zeigte der Torhüter David Puntigam sein Können, als er einen gefährlichen Schuss der Brucker gekonnt parierte, was seine wichtige Rolle in diesem knappen Spiel unterstrich.

Bis zum Ende der regulären Spielzeit blieb es ein spannendes Duell. Die Nachspielzeit von zwei Minuten änderte nichts am Spielverlauf, und so endete die Partie nach 92 Minuten mit einem 0:1 für SC Bruck/Mur. Trotz der Niederlage haben die KSV Amateure eine kämpferische Leistung gezeigt und bis zum Schluss nicht aufgegeben.

Der SC Bruck/Mur konnte durch diesen Auswärtssieg wichtige Punkte in der zweiten Runde der Oberliga Nord sichern, während die KSV Amateure trotz der Niederlage positive Aspekte aus dem Spiel mitnehmen können.

Stimmen zum Spiel:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV:

"Leider konnten wir das Derby zwischen unseren Jungfalken und Bruck nicht für uns entscheiden. Durch den frühen Ausschluss konnte unser neuer Amateure Coach Göbel auch nicht die geplante Spielidee durchziehen. Wir gratulieren natürlich den Bruckern, bei denen knapp die halbe Mannschaft Ex KSVler sind zum Sieg!"

Phillip Gröblinger, Sportlicher Leiter Bruck/Mur:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben das aber sehr souverän gemeistert. Kapfenberg war nur durch Standards gefährlich, aus dem Spiel heraus haben wir perfekt verteidigt. Der Start ist uns gut gelungen, aber wir werden keinen Millimeter nachgeben! Ein Lob an das gesamte Team."

Oberliga Nord: KSV Amateure : Bruck/Mur - 0:1 (0:1)

26 Davor Tomic 0:1

