Lucky Punch in Minute 91! SC Liezen ringt Trofaiach nieder

In einem Duell der Oberliga Nord konnte der SC Liezen einen knappen 2:1-Sieg gegen den FC Stadtwerke Trofaiach einfahren. In einem intensiven Spiel sicherte ein spätes Tor von Dominik Presul den Heimsieg. Während Liezen über weite Strecken die Oberhand behielt, gelang Trofaiach zwischenzeitlich der Ausgleich, ehe die Gastgeber in der Nachspielzeit entscheidend zuschlugen.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel startete mit hohem Tempo, und beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz. In der 18. Minute konnte der SC Liezen das erste Ausrufezeichen setzen. Nach einer präzisen Ecke von Nikola Ostojic stand Steven Thalhammer goldrichtig und köpfte aus drei Metern zur 1:0-Führung für die Hausherren ein.

Trofaiach ließ sich durch den Rückstand jedoch nicht entmutigen und spielte weiter nach vorne. In der 14. Minute setzte Hrvoje Cavar aus 17 Metern einen gefährlichen Schuss auf das linke Kreuzeck, doch der Ball verfehlte knapp sein Ziel. Weitere gefährliche Aktionen der Gäste blieben zunächst aus, da die Defensive des SC sicher stand.

In der 23. Minute gab es eine kurze Trinkpause, bevor das Spiel fortgesetzt wurde. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der beiden Mannschaften weitere zwingende Torchancen herausspielen, sodass es mit der knappen Führung für Liezen in die Kabinen ging.

Dramatische Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert auf das Spielfeld zurück. Trofaiach erhöhte nun den Druck und kam zu einigen gefährlichen Aktionen. zunächst rettete Alem Murica im Tor von Liezen in letzter Sekunde vor einem möglichen Ausgleich.

Der FC Trofaiach drängte weiter auf den Ausgleich, der sich in der 70. Minute schließlich abzeichnete. Nachdem Murica zunächst zweimal stark abwehren konnte, war der Keeper beim dritten Schussversuch machtlos. Philipp Rabensteiner erzielte den verdienten Ausgleich für die Gäste zum 1:1.

Das Spiel nahm nun an Intensität zu. In der 86. Minute zog Tobias Nachbagauer aus zwölf Metern ab, doch Torhüter Matthias Prucker parierte souverän. Trofaiach stand in der Defensive sicher und ließ die Angreifer von Liezen kaum durchkommen. Es schien, als würden sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden begnügen müssen.

Doch die Schlussphase hatte es in sich. In der 91. Minute brachte ein Freistoß von Tobias Nachbagauer aus 35 Metern die Entscheidung. Dominik Presul spitzelte den Ball am herauskommenden Torwart vorbei und erzielte den Führungstreffer zum 2:1 für den SC Liezen. Kurz darauf sah Liezens Marin Maric die Rote Karte, doch die Gastgeber retteten die Führung über die Zeit.

Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und der SC Liezen durfte sich über einen hart erkämpften Heimsieg freuen. Dank des Last-Minute-Tores von Presul blieben die drei Punkte in Liezen, während Trofaiach trotz einer couragierten Leistung leer ausging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose (85600 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kurt C. Hose mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.