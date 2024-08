SC Stadtwerke Bruck/Mur überrollt FC Zeltweg im Ligaportal-Spiel der Woche: Dominanter 6:0-Heimsieg unterstreicht Brucks Titelambitionen

Details Samstag, 24. August 2024 00:02

Am dritten Spieltag der Oberliga Nord ließ der SC Stadtwerke Bruck/Mur im Spitzenspiel gegen den FC Zeltweg keine Zweifel an seiner Klasse aufkommen. Vor knapp 300 begeisterten Zuschauern im heimischen Stadion setzte sich der Absteiger aus der Landesliga mit einem überzeugenden 6:0-Erfolg gegen den Aufsteiger aus Zeltweg durch. Damit bleibt Bruck ungeschlagen, führt die Tabelle mit neun Punkten und einer beeindruckenden Tordifferenz von 13:0 an und unterstreicht seine Ambitionen, den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen.

Vor dem Spiel schwörte sich der Tabelllenführer ein - der Matchplan ging komplett auf.

Es erfolgte der Anpfiff und sofort kontrollierte der SC Bruck das Spiel

Das Spiel begann wie erwartet mit einer dominanten Vorstellung der Gastgeber. Trainer Dominik Leodolter hatte sein Team bestens eingestellt, und so übernahm Bruck von der ersten Minute an die Kontrolle über das Spielgeschehen. Zeltweg, das in den ersten beiden Partien der Saison noch ungeschlagen geblieben war und vier Punkte gesammelt hatte, fand sich von Beginn an in die Defensive gedrängt. Bruck zeigte, warum sie als einer der heißesten Anwärter auf den Meistertitel gelten.

Bereits in der 6. Minute fiel das erste Tor für die Hausherren: Davor Tomic war zur Stelle und verwandelte nach einer brillanten Einzelaktion von Lorenz Reisinger, der zuvor durch die Zeltweger Abwehr marschiert war. Dieser frühe Treffer spielte Bruck in die Karten und setzte Zeltweg weiter unter Druck. Die Gäste konnten dem Tempo und der Intensität der Brucker kaum etwas entgegensetzen und hatten bei schwülen 29 Grad an diesem Freitagabend sichtlich Mühe, mitzuhalten.

Die Zeltweger waren reichlich mit defensiven Aufgaben beschäftigt.

Nach 25 Minuten stand es 2:0 - Spiel auf ein Tor mit wenigen Entlastungen

In der 25. Minute war es dann Ardian Berisha, der nach einem Strafraumgetümmel den Ball zum 2:0 über die Linie drückte. Bruck spielte weiterhin mit hohem Tempo und beeindruckte mit präzisem Passspiel und klugem Positionsspiel. Zeltweg versuchte, sich zu wehren, konnte jedoch offensiv kaum Akzente setzen. Ein Konter in der 23. Minute durch Purgstaller blieb in der gut organisierten Brucker Abwehr hängen – es war einer der wenigen Vorstöße der Gäste in der ersten halben Stunde.

Kurz nachdem Zeltweg in der 30. Minute bereits einen Doppelwechsel vornahm, folgte der nächste Nackenschlag: Simon Staber erhöhte nur eine Minute später auf 3:0, als er nach einem perfekten Pass eiskalt vollendete. Dieser Treffer machte bereits früh klar, dass Bruck an diesem Abend den Ton angab und Zeltweg chancenlos war.

Seit dem 3:0 ist das Spielgeschehen nicht mehr so intensiv, das Spiel plätschert eher dahin , zu überlegen war Bruck hier bisher Florian Kober, Ticker-Reporter

Die Hausherren zeigten sich in allen Mannschaftsteilen überlegen und ließen Ball und Gegner geschickt laufen. Mit dieser klaren 3:0 Führung ging es in die Kabinen im Murinselstadion.

Nach 68 MInuten stand es 4:0 und damit war Zeltweg gut bedient - am Ende heißt es 6:0

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Zeltweg versuchte sich weiterhin mit viel Fleiß dem Tor der Brucker zu nähern, die Abwehr der Gastgeber stand jedoch massiv und stabil.

Bruck blieb dominant und erhöhte in der 68. Minute auf 4:0. Matthias Thürschweller, der nach einer Flanke im Strafraum völlig frei stand, schloss kompromisslos ab. Die Gäste, die sich weiterhin redlich mühten, konnten die Brucker Angriffswellen nicht stoppen. Trotz des klaren Rückstands kämpfte Zeltweg verbissen weiter, fand aber keine Mittel gegen die überlegene Brucker Elf. Erwähnenswert war der Einsatz von Timo Purgstaller, der sich auf der linken Seite trotz der schwierigen Umstände stets bemühte und seine Zweikämpfe suchte.

Nächste Chance , Zeltweg klärt auf der Linie Florian Kober, Ticker-Reporter

In der 75. Minute erhöhte der eingewechselte Gwandner nach einem sehenswerten Slalomlauf durch die Zeltweger Abwehr auf 5:0. Spätestens jetzt war die Partie endgültig entschieden, doch Bruck hatte noch nicht genug: In der 89. Minute setzte Marvin Folger-Wöls den Schlusspunkt zum 6:0, als er von links in den Strafraum zog und mit einem präzisen Schuss vollendete. Kurz vor dem Abpfiff traf Bruck noch einmal den Pfosten, ein weiteres Tor blieb ihnen jedoch verwehrt.

Die souveräne Leitung des Spiels durch Schiedsrichter Daniel Greimel und seine Assistenten Gerald Bauernfeind und Franz Hofer war ebenfalls bemerkenswert. Bauernfeind, ein erfahrener Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter, sorgte mit seinen präzisen Entscheidungen für klare Verhältnisse und ließ sich auch von Reklamationen nicht beeindrucken. Bruck lief nämlich mehrfach ins Abseits, was auch nicht weiter verwunderte bei den Angriffsbemühungen der Gastgeber.

Ein kleines Fazit nach drei Runden für den SC Bruck

Mit diesem deutlichen Sieg baut Bruck seine beeindruckende Serie aus und bleibt als einziges Team der Liga ohne Gegentor. Wer soll diese Mannschaft in ihrer derzeitigen Form aufhalten? Zwar hat die Saison gerade erst begonnen, doch die Formkurve der Brucker zeigt steil nach oben. Der Verein kann mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden sein und hat allen Grund, optimistisch in die kommenden Wochen zu blicken.

So geht es für Bruck und Zeltweg weiter

Nächste Woche empfängt Zeltweg den FC Judenburg, während Bruck nach Obdach reist. Angesichts der derzeitigen Stärke von Bruck dürfte es für alle Gegner eine große Herausforderung sein, diese Mannschaft zu stoppen. Bruck hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie den direkten Wiederaufstieg anpeilen und auch die Liga dominieren können. Die Fans dürfen gespannt sein, wie lange diese Serie noch anhält und ob es jemand schafft, der Brucker Übermacht etwas entgegenzusetzen.

Stimmen zum Spiel:

Timo Purgstaller - Verteidiger FC Zeltweg

„Wir sind mit vier Punkten super in die Saison gestartet, doch heute hatten wir eine harte Partie vor uns. Leider sind wir schlecht ins Spiel reingekommen und mussten schnell das 0:1 hinnehmen. Unser Wunschergebnis war ein Unentschieden, aber mit dem 0:6 waren wir davon natürlich weit entfernt. Jetzt heißt es, den Fokus auf die nächste Woche zu legen. Im Derby gegen Judenburg haben wir eine neue Chance, es besser zu machen. Neues Spiel, neue Möglichkeiten.“

Lukas Thonhofer - Tormann SC Bruck

„Unser Matchplan ist heute perfekt aufgegangen. Wir sind direkt mit hoher Intensität ins Spiel gestartet und haben früh das erste Tor erzielt. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt und es uns ermöglicht, weiter viel Druck auszuüben. Mit unserem Pressing haben wir die Gegner zu Fehlern gezwungen und konnten schnell das 2:0 nachlegen. Mit dem 3:0 war das Spiel eigentlich schon entschieden, und wir haben defensiv eine sehr solide Leistung gezeigt. Vor meinem Tor gab es kaum gefährliche Aktionen, was für unsere starke Abwehrarbeit spricht.

Nach der Pause hatten wir eine kurze Phase der Unkonzentriertheit, aber auch das haben wir gut überstanden, ohne etwas anbrennen zu lassen. Danach konnten wir das Spiel wieder kontrollieren und noch drei weitere Tore nachlegen. Die Stimmung in der Mannschaft ist einfach großartig, jeder kämpft für den anderen, und es macht wirklich Spaß, Teil dieses Teams zu sein. Wenn wir so weitermachen, hoffe ich, dass es noch lange so weiter geht“

Aufstellungen:

Bruck/Mur: Lukas Thonhofer - Jakob Jakic, Jonas Thürschweller, Gjergj Shabani, Gabriel Simunovic - Simon Staber, Matthias Pagger, Jakob Erlsbacher (K), Davor Tomic, Lorenz Reisinger - Ardian Berisha

Ersatzspieler: Daniel Gräf, Lukas Tomic, Benjamin Hadzic, Jonas Gwandner, Mark Riegel, Marvin Folger-Wöls

Trainer: Dominik Leodolter

- Zeltweg: Julian Hasler - Timo Purgstaller, Daniel Hirzberger (K), Benjamin Leitner, Nico Fritz - Albin Kicaj, Amer Pajic, Cedric Gauster - Christian Hoffelner, Patrik Rados, Hubert Bichler

Ersatzspieler: Manuel Moser, Marko Ilic, Boris Avdoyan, Mirko Zlatunic, Luka Domazet, Luca Elias Reichhold

Trainer: Marco Dorner Bericht und Fotos Florian Kober

Oberliga Nord: Bruck/Mur : Zeltweg - 6:0 (3:0)

88 Marvin Folger-Wöls 6:0

75 Jonas Gwandner 5:0

70 Jonas Thürschweller 4:0

31 Simon Staber 3:0

25 Ardian Berisha 2:0

6 Davor Tomic 1:0

