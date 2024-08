Ungefährderter Heimsieg im Eisenbahnerduell: ESV Knittelfeld schlägt ESV St. Michael mit 3:1

Details Samstag, 24. August 2024 14:19

Der ESV Knittelfeld konnte sich in einem packenden Spiel gegen den ESV St. Michael mit einem überzeugenden 3:1 durchsetzen. Die Eisenbahner aus Knittelfeld dominierten die Partie von Beginn an und konnte bereits in der ersten Halbzeit eine komfortable Führung aufbauen. Trotz eines späten Anschlusstreffers durch Eisenbahner aus St. Michael änderte sich an der Überlegenheit der Hausherren nichts.

Der ESV Knittelfeld trat sehr dominant auf und feierte deshalb einen verdienten Sieg

Frühe Führung für Knittelfeld

Der ESV Knittelfeld startete stark in das Spiel und setzte die Gäste von Anfang an unter Druck. Bereits in der 12. Minute konnten die Hausherren das erste Mal jubeln. Ein Eckball führte zu einem Eigentor von Jan Schatzl, der den Ball unglücklich ins eigene Netz beförderte und somit für die frühe 1:0-Führung für Knittelfeld sorgte.

Nur wenige Minuten später, in der 16. Minute, hatten die Hausherren eine weitere gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb. St. Michael zeigte in der 24. Minute seine erste gefährliche Aktion, konnte daraus jedoch keinen Profit schlagen. Im Gegenzug baute Knittelfeld seine Führung aus: Francesco Nagy erzielte ein Traumtor aus 20 Metern, das unter die Kreuzecklatte einschlug und die Führung auf 2:0 erhöhte.

Bis zur Halbzeit blieb Knittelfeld das klar dominante Team. Ein Abseitstor von Lukas Sekić in der 45. Minute wurde nicht anerkannt, dennoch blieb es beim komfortablen 2:0-Halbzeitstand.

Franceso Nagy (hier noch im Spielberg-Dress) erzielte ein Traumtor

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der ESV Knittelfeld die tonangebende Mannschaft. Bereits in der 57. Minute ergab sich eine gute Freistoßgelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb. In der 60. Minute hatte St. Michael eine gefährliche Chance, konnte diese jedoch ebenfalls nicht verwerten.

In der 63. Minute verpasste Sekić knapp das 3:0, nachdem eine gute Vorarbeit von Christian Krug nicht in ein Tor umgemünzt werden konnte. Die Erlösung für Knittelfeld folgte schließlich in der 70. Minute: Marc Klicnik erzielte das 3:0 und sorgte mit diesem Treffer für die Vorentscheidung.

In der 76. Minute wurde ein weiteres Tor von Knittelfeld aufgrund einer vorherigen Abseitsstellung nicht anerkannt. Kurz darauf, in der 85. Minute, musste St. Michael einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Julian Jungwirth sah nach einem Torraub die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen.

Trotz der Unterzahl gelang St. Michael in der 86. Minute der Ehrentreffer. Christoph Bracher erzielte das 3:1, doch zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden. In den letzten Minuten blieb es hektisch, eine Rudelbildung in der 90. Minute unterstrich die hitzige Atmosphäre.

Am Ende blieb es beim 3:1-Sieg für den ESV Knittelfeld, der damit in der 3. Runde der Oberliga Nord einen wichtigen Sieg feiern konnte. Die Hausherren zeigten über weite Strecken eine dominante Leistung und ließen dem ESV St. Michael kaum Chancen, ins Spiel zu finden.

Stimme zum Spiel:

Martin Rosol, Sportchef Knittelfeld:

"St. Michael ist seit Jahren ein sehr kompaktes und diszipliniertes Team mit super Einzelkönnern. Da benötigt man schon einen sehr guten Tag, um drei Punkte mitzunehmen. Das ist uns gestern gelungen. Wir hatten das Spiel weitestgehend unter Kontrolle und konten sehr dominant auftreten. Man merkt, dass wir von Spiel zu Spiel sicherer und eingespielter werden und auch die Torchancen besser nutzen. Kompliment ans Team, das super performt hat, an unsere Fans, die uns super unterstützt haben und an den gesamten Verein, der uns ermöglicht, solche Spiele liefern können!"

Oberliga Nord: Knittelfeld : St. Michael - 3:1 (2:0)

86 Christoph Bracher 3:1

70 Marc Klicnik 3:0

24 Francesco Nagy 2:0

12 Eigentor durch Jan Schatzl 1:0

Details

