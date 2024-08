Spannung pur: SC St.Peter-Freienstein gewinnt knapp gegen ATV Irdning

Details Samstag, 24. August 2024 14:24

In einem hochspannenden Spiel der Oberliga Nord konnte sich der SC St.Peter-Freienstein knapp mit 1:0 gegen den ATV Irdning durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es den Gästen, in den letzten Minuten der Partie den entscheidenden Treffer zu erzielen. Der Sieg war hart erkämpft und spiegelt die Vielzahl an Chancen wider, die sich beide Mannschaften erspielten.

Die ATV Riesneralmarena in Irdning - inmitten von Bergen - ist ein wahres Schmuckstück

Frühe Chancen und strittige Elfmeterentscheidung

Nach dem beeindruckenden Derbysieg des ATV Mercando Irdning beim Nachtragsspiel am vergangenen Dienstag in Bad Mitterndorf blieb den Spielern von Trainer Karl Duswald nur wenig Zeit zur Erholung. In der malerischen ATV-Riesneralm-Arena, eingebettet in eine traumhafte Umgebung, erwartete sie der SC St. Peter-Freienstein, eine Mannschaft voller erfahrener Spieler. Rund 150 Zuschauer nutzten das herrliche Sommerwetter, um in das schöne Stadion zu kommen und die Partie live zu verfolgen.

Die heimischen Jungspatzen starteten selbstbewusst in die Begegnung. Bereits in der 3. Minute kam es zur ersten Großchance: Nach einer präzisen Flanke von Luca Puchwein köpfte Lukas Pirosko knapp am Tor vorbei. Doch die Gäste aus dem Murtal erhöhten schnell den Druck und prüften in der 11. Minute Torhüter Salvador Treiber erstmals ernsthaft, als Goalgatter Mateo Lovric einen platzierten Schuss abgab. Wenige Minuten später sorgte eine strittige Szene für Aufregung: Nach einem Schuss, der Innenverteidiger Manuel Ladreiter aus kürzester Distanz traf, entschied Schiedsrichter Bernd Eigler überraschend auf Elfmeter.

Mateo Lovric, offenbar beeindruckt von Treibers Präsenz, setzte den Strafstoß jedoch nur an die Querlatte und vergab damit die Führungschance für seine Mannschaft. In der restlichen Spielzeit der ersten Hälfte gab es noch auf beiden Seiten gute Möglichkeiten, doch zur Halbzeit stand es weiterhin 0:0.

Irdning-Goalie Salvatore Treiber glänzte mit Paraden

Offener Schlagabtausch mit unglücklichem Eigentor

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste in der 46. Minute die Riesenchance, in Führung zu gehen, doch Christoph Daum rettete in letzter Sekunde auf der Linie. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Zuschauer auf beiden Seiten mit tollem Fußball belohnt wurden. Nach einem Ballverlust von Lovric hatte Leon Köll die Möglichkeit, das Spiel für Irdning zu entscheiden, doch auch sein Schuss traf nur die Latte.

In der 73. Minute bekam der ATV Irdning eine weitere Chance: Ein wunderschöner Freistoß von Philip Vinojcic wurde von Gästekeeper Ermal Rexhi mit einer Glanzparade entschärft. Die Heimmannschaft drängte nun auf die Führung, doch ein Missgeschick sollte ihnen zum Verhängnis werden. In der 81. Minute lenkte der bis dahin fehlerfrei spielende 15-jährige Matteo Tokic eine Flanke unglücklich per Kopf ins eigene Netz – ein unglückliches Eigentor, das den Gästen die Führung bescherte.

Trotz aller Bemühungen der Heimmannschaft in der Schlussphase, hielt die erfahrene Mannschaft von St. Peter-Freienstein den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Ein spannendes Spiel in einer der wohl schönsten Fußballkulissen der Region, das den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Stimmen zum Spiel:

Willi Danklmaier, sportlicher Leiter Irdning:

"Unsere blutjunge Mannschaft hat mit viel Kampfgeist und Leidenschaft um diesen Sieg gekämpft. Leider wurden wir durch dieses unglückliche Eigentor in der Schlussphase nicht belohnt. Ein großes Kompliment an meine Mannschaft gegen diesen starken Gegner mit vielen routinierten Spielern so zu bestehen. Mit dieser Leistung gehen wir mit viel Selbstvertrauen am Freitag in das kommende Bezirksderby zuhause gegen den SV Lassing. Wir hoffen auf ein volles Haus in der ATV Riesneralm Arena und wollen den Zusehern wieder ein tolles Spektakel liefern."

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Das war ein schwaches Spiel von uns! Wichtig sind die drei Punkte, die wir natürlich gerne mitnehmen. Nächsten Freitag beim Derby gegen den FC Trofaiach müssen und werden wir uns anders präsentieren!"

Oberliga Nord: Irdning : SC St.Peter-Freienstein - 0:1 (0:0)

81 Eigentor durch Matteo Tokic 0:1

by René Dretnik

Fotos: Danklmaier

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.