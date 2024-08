Na bumm: St. Peter am Kammersberg kennt mit dem FC Obdach keine Gnade

Details Samstag, 24. August 2024 15:04

Mit einer beeindruckenden Leistung hat Tus Raika St. Peter am Kammersberg den FC Pabst Alko Rb Obdach mit 5:0 besiegt. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs dominierte die Heimmannschaft die Partie und nutzte ihre Chancen in der zweiten Halbzeit effizient. Die Treffer von Dominik Wassermann, Christopher Brugger (2), Florian Brunner und ein Eigentor von Manfred Gollner besiegelten den klaren Sieg in der Oberliga Nord.

Tus St. Peter/Kbg. dominiert trotz torloser erster Halbzeit

Von Beginn an übernahm Tus St. Peter/Kbg. die Kontrolle über das Spielgeschehen. Bereits in der 8. Minute sorgte ein Angriff über die linke Seite für Gefahr, als Dominik Wassermann den Ball auf Christopher Brugger weiterleitete, dessen Schuss jedoch knapp das Außennetz traf. Die Heimmannschaft setzte die Gäste weiterhin unter Druck und erarbeitete sich zahlreiche Eckbälle, ohne jedoch den erlösenden Treffer zu erzielen.

In der 26. Minute war es wiederum Wassermann, der - nach einem weitergeleiteten Ball von Brugger - alleine auf das Tor zulief, aber vom hervorragend reagierenden Gäste-Keeper Clemens Schultermandl gestoppt wurde. Die Eckenstatistik sprach ebenfalls eine deutliche Sprache: Während Tus St. Peter/Kbg. bereits acht Eckbälle verzeichnen konnte, blieb der FC Obdach in dieser Kategorie ohne einen einzigen Versuch. Trotz der Dominanz blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Christopher Brugger markierte einen Doppelpack

Tus St. Peter/Kbg. zeigt in der zweiten Halbzeit seine Klasse

Die zweite Halbzeit begann genauso dominant wie die erste. In der 50. Minute war es schließlich so weit: Brugger dribbelte sich durch die Abwehrreihe und spielte einen präzisen Steckpass auf Wassermann, der den Ball mit all seiner Routine über den Keeper chippte und das 1:0 erzielte. Dieser Treffer schien den Knoten gelöst zu haben, denn nur 20 Minuten später folgte das 2:0 durch Brugger, der in die Tiefe geschickt wurde und den Keeper souverän überlupfte.

In der 72. Minute verlor der FC Obdach den Ball im Mittelfeld, was Tus St. Peter/Kbg. zu einem schnellen Konter nutzte. Brugger spielte einen perfekten Steckpass auf Florian Brunner, der eiskalt zum 3:0 abschloss. Die Gäste fanden kaum Entlastung und hatten weiterhin Schwierigkeiten, nennenswerte Offensivaktionen zu kreieren.

Unglückliches Eigentor von Manfred Gollner

Die Heimmannschaft machte weiter Druck und in der 82. Minute war es erneut Brugger, der nach einem Pass von Tobias Draschl den Obdacher Schlussmann überwinden konnte und auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Manfred Gollner mit einem unglücklichen Eigentor in der 85. Minute nach einer Flanke von Thomas Papst, die er ins eigene Netz köpfte und somit den 5:0-Endstand besiegelte.

In den letzten Minuten des Spiels blieb Tus St. Peter/Kbg. weiterhin gefährlich. So klärte ein Spieler von Obdach in der 90. Minute einen Kopfball von Draschl nach einem Eckball auf der Linie.

Mit diesem klaren Sieg untermauerte Tus St. Peter/Kbg. seine Ambitionen in der Oberliga Nord und ließ den FC Obdach chancenlos zurück. Das Spiel endete nach 96 Minuten mit einem verdienten 5:0-Erfolg für die Heimmannschaft.

Stimmen zum Spiel:

Norbert Würger, Trainer St. Peter/Kammersberg:

"Es war ein absolut verdienter Sieg. Man hat von der ersten Minute an gemerkt, dass die Mannschaft will. Die Chancenauswertung ist jetzt ein wenig besser, als in den Spielen davor. An diese Leistung gilt es anzuknüpfen, denn gegen Bad Mitterndorf hängen die drauf."

Oberliga Nord: St. Peter/Kbg. : Obdach - 5:0 (0:0)

85 Eigentor durch Manfred Gollner 5:0

82 Christopher Brugger 4:0

72 Florian Brunner 3:0

70 Christopher Brugger 2:0

50 Dominik Wassermann 1:0

by René Dretnik

Foto:RIPU-Sportfotos und Los Sperlos

