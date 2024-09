Knapper Heimsieg vor 400 Besuchern: FC Zeltweg gewinnt das Lokalderby gegen FC Judenburg

Details Samstag, 31. August 2024 14:06

Vor sechs Jahren - exakt am 21.04.2018 fand das letzte Aufeinandertreffern zwischen dem FC Zeltweg und dem FC Judenburg in einem Meisterschaftsbewerb statt. Seit Tagen wurde der gesamten Region über nichts anderes mehr gesprochen - das Derby wurde mit Spannung erwartet. Die 400 Besucher sahen bis zum Schluss ein nervenaufreibendes Spiel, das mit den Gastgebern einen Sieger fand. Zeltweg konnte in einem hart umkämpften Murtal-Derby gegen den FC Judenburg einen knappen 1:0-Sieg feiern.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann direkt mit einer Großchance für den FC Judenburg. Bereits in der zweiten Minute hatte Jonas Schmedler eine 100%-ige Möglichkeit, als die Abwehr des FC Zeltweg den Ball nicht klären konnte. Doch der Schuss ging aus kurzer Distanz deutlich über das Tor. Die Gäste waren in den Anfangsminuten die dominierende Mannschaft und hatte einige gute Möglichkeiten. Das Spiel blieb jedoch ausgeglichen, und auch der FC Zeltweg kam zu seinen Chancen.

In der 29. Minute setzte Jan-Kristian Thurner einen Freistoß knapp am rechten Pfosten vorbei, und nur drei Minuten tänzelte er die gesamte Abwehr aus und setzte einen Schuss an die linke Stange. Auf der anderen Seite hatte der FC Zeltweg seine erste große Chance in der 36. Minute, als Ardian Jasari aus kurzer Distanz über das Tor köpfte. Kurz vor der Halbzeit hatten Christian Hoffelner und Hubert Bichler noch zwei gute Gelegenheiten, doch beide Male war Judenburgs Torhüter Maximillian Grillitsch zur Stelle. So ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Spannende zweite Halbzeit und Entscheidung durch Hubert Bichler

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den FC Zeltweg. In der 51. Minute spielte Albin Kicaj einen wunderbaren Pass in den Lauf von Bichler, der eiskalt ins rechte Eck abschloss. Nur eine Minute später war es dann soweit: Bichler erzielte das 1:0 für den FC Zeltweg, was von den Fans frenetisch bejubelt wurde. Judenburg ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 70. Minute köpfte Altin Osmanaj an die Latte, was für einen kurzen Schockmoment bei den Anhängern des FC Zeltweg sorgte.

In der Schlussphase hatten beide Teams noch einmal große Chancen. In der 85. Minute hatte Hoffelner die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, doch Grillitsch kam gut aus dem Kasten und klärte. Im direkten Gegenzug wäre Judenburg fast der Ausgleich gelungen, doch der Ball wurde gerade noch auf der Linie geklärt. Es blieb also bis zum Schluss spannend. Der Schlusspfiff ertönte nach 95 Minuten und der FC Zeltweg konnte einen hart erkämpften 1:0-Sieg feiern.

Das Murtaler Derby bot alles, was das Fußballherz begehrt: Spannung, Dramatik und Emotionen. Am Ende setzte sich der FC Zeltweg dank des entscheidenden Treffers von Hubert Bichler durch und konnte so drei wichtige Punkte in der Oberliga Nord einfahren.

Stimmen zum Spiel:

Alexandra Preiß, sportliche Leiterin Zeltweg:

"Die ersten zwanzig Minuten war Judenburg überlegen. Da hatten wir keinen Zugriff. Danach war die Partie ausgeglichen, wir haben kurz vor der Pause zwei Chancen vergeben. Nach dem Wiederbeginn haben wir das Kommando übernommen und das 1:0 gemacht und das auch über die Zeit gebracht."

Karlheinz Kubesch, Trainer Judenburg:

"Wir haben es in den ersten dreissig Minuten verabsäumt das Spiel zu entscheiden, haben drei Hunderter gehabt und einmal an die Stange geschossen. Danach ist Zeltweg aufgekommen - das Spiel war aber ausgeglichen. Nach der Pause haben wir versucht, das Spiel wieder auf unsere Seite zu ziehen. Haben dann aber leider aus einem Konter das 0:1 bekommen. Wir mussten dann aufmachen, dadurch ist Zeltweg noch zu einigen Chancen gekommen, die unsere Tormann bravourös abgewehrt hat. In der Schlussviertelstunden hätten wir den Ausgleich erzielen können, leider ist es uns nicht gelungen."

Oberliga Nord: Zeltweg : Judenburg - 1:0 (0:0)

52 Hubert Bichler 1:0

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.