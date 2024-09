Fußballfest mit 400 Besuchern: ATV Irdning bezwingt SV Lassing mit 3:1

Details Montag, 02. September 2024 09:25

Nach der unglücklichen Heimniederlage gegen den SC St. Peter Freienstein, die durch ein Eigentor besiegelt wurde, stand beim ATV Mercando Irdning Wiedergutmachung auf dem Programm. Rund 400 Zuschauer fanden den Weg in die ATV Riesneralm Arena, um das Bezirksderby gegen den SV Lassing live mitzuerleben. Auch die Gäste hatten nach ihrer schmerzlichen 3:4-Niederlage gegen den ASV Bad Mitterndorf – trotz einer 3:1-Führung – einiges gutzumachen und waren entschlossen, Punkte aus Irdning mitzunehmen.

400 Besucher sorgten für eine tolle Stimmung beim Bezirksderby

Spannender Beginn und erste Torchancen

Bereits in der 6. Minute hätte der SV Lassing beinahe die Führung übernommen, als ein Missverständnis zwischen Christoph Daum und Torhüter Salvator Treiber den Gästen eine Großchance eröffnete. Doch im Gegenzug kamen die Blau-Weißen zur ersten großen Möglichkeit: Ein Weitschuss von David Biljesko wurde von Torhüter Lukas Streit nur unzureichend abgewehrt. Bei den folgenden Nachschüssen durch Lukas Pirosko hatte Streit Glück und konnte den Ball noch vor der Linie klären.

In der 27. Minute durfte das heimische Publikum endlich jubeln. Eine weite Flanke in Richtung Strafraumgrenze wurde vom Lassinger Keeper unterschätzt. Der Ball sprang über Lukas Streit hinweg, und Lukas Pirosko nutzte die Gelegenheit, um den Ball trocken zum 1:0 für den ATV Irdning zu verwandeln. Das Spiel nahm daraufhin richtig Fahrt auf, und es entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten.

Entscheidung durch Traumtor in der zweiten Halbzeit

Mit einer knappen 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff hatte der ATV Irdning durch Florian Daum die große Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Sein scharfer Schuss ins lange Eck verfehlte jedoch knapp das Ziel. In der 66. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Nach einem Freistoß aus etwa 25 Metern krönte Philip Vinojcic seine starke Leistung mit einem unhaltbaren Treffer in die linke Kreuzecke.

Souveräner Abschluss und Ehrentreffer der Gäste

Im weiteren Verlauf kontrollierte der ATV Irdning das Spielgeschehen und ließ keine gefährlichen Angriffe der Lassinger mehr zu. In der 80. Minute zeigte Leon Köll seine Klasse und erzielte mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz das 3:0. Den Schlusspunkt setzte SV Lassing mit einem Ehrentreffer in der 90. Minute durch Maximilian Hämmerle.

Trainer Karl Duswald hatte seine Mannschaft hervorragend eingestellt und konnte sich über einen verdienten Sieg freuen, der dem ATV Irdning vorläufig den 7. Tabellenrang sichert. Der SV Lassing hingegen musste verletzungsbedingt auf wichtige Spieler verzichten und rutschte durch diese Derbyniederlage auf den letzten Tabellenplatz ab.

Die Irdninger Torschützen: Leon Köll, Phillip Vinojcic und Lukas Pirosko

Stimmen zum Spiel:

Markus Kriechbaum, Obmann ATV Irdning:

"Ein Spiel, welches von Anfang an keinen Favoriten hatte. Sowohl Irdning, als auch Lassing fand in den ersten Spielminuten je eine Wahnsinns Chance vor. Entschieden wurde das Spiel letztendlich durch einen Tormannfehler und eine Standardsituation. Wir sind natürlich glücklich, nach vier gespielten Runden mit sechs Punkten dazustehen!"

Oberliga Nord: Irdning : SV Lassing - 3:1 (1:0)

93 Maximilian Hämmerle 3:1

80 Leon Köll 3:0

66 Phillip Vinojcic 2:0

27 Lukas Pirosko 1:0

by René Dretnik

Fotos: ATV Irdning/Danklmaier

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.