Fünf Tore, ein Ausschluss, ein gehaltener Elfer - am Ende bezwingt St. Michael den SC Liezen

Details Montag, 02. September 2024 21:02

Für eine Überraschung sorgte der ESV St. Michael bei der Begegnung gegen den SC Liezen. In einem emotionalen und hart umkämpften Spiel setzten sich die Gastgeber mit 3:2 durch. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein wahres Spektakel. Liezen-Torhüter Alem Murica wurde bereits nach 30 Minuten ausgeschlossen.

Jan Schatzl erzielte den Siegestreffer für den ESV St. Michael

Frühe Führung für SC Liezen

Das Spiel startete rasant und bereits in der 11. Minute gelang SC Liezen der Führungstreffer. Steven Thalhammer nutzte eine Lücke in der Abwehr des ESV St. Michael und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte die Gastgeber früh unter Druck.

Der ESV St. Michael reagierte jedoch prompt und zeigte sich kämpferisch. In der 20. Minute konnte SC Liezens Torwart Alem Murica einen Freistoß des ESV St. Michael noch parieren, doch nur drei Minuten später glichen die Gastgeber aus. Alexander Möstl war es, der in der 23. Minute für den ESV St. Michael traf und somit den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Die Partie blieb spannend und hart umkämpft. In der 33. Minute kam es zu einem folgenschweren Ereignis für SC Liezen: Alem Murica sah die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Dies war ein herber Rückschlag für die Gäste, die nun in Unterzahl weiterspielen mussten. Nach dem Foul von Murica kam es auch zu einem Elfmeter für die Heimischen - doch Ersatztorhüter Kristijan Gavric hielt diesen und der Spielstand blieb unverändert

Ersatztorhüter Kristijan Gavric hielt einen Elfmeter

Der ESV St. Michael wusste die numerische Überlegenheit schnell auszunutzen. Kurz vor der Halbzeit, in der 43. Minute, erzielte Tobias Bracher den Treffer zum 2:1 für die Heimmannschaft. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. In der 59. Minute konnte SC Liezens Torwart Gavric einen starken Schuss der Heimischen zur Ecke klären. Es folgten weitere Chancen auf beiden Seiten, doch erst in der 78. Minute konnten die Eisenbahner erneut zuschlagen. Jan Schatzl erhöhte auf 3:1 und sorgte damit für eine komfortable Führung der Hausherren.

Doch SC Liezen gab sich nicht auf und kämpfte weiter. In der 83. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihren Einsatz. Elvin Kanyerere erzielte das 3:2 und brachte damit nochmals Spannung in die Schlussphase des Spiels.

Die Defensive der Hausherren hielt stand

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von intensiven Angriffen, doch die Defensive des ESV St. Michael hielt stand und ließ keinen weiteren Treffer mehr zu.

Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Franz-Josef Krainer endete das Spiel mit einem knappen 3:2-Sieg für den ESV St. Michael. Beide Mannschaften zeigten großartigen Einsatz und lieferten sich ein spannendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte.

Oberliga Nord: St. Michael : SC Liezen - 3:2 (2:1)

83 Elvin Kanyerere 3:2

78 Jan Schatzl 3:1

43 Tobias Bracher 2:1

23 Alexander Möstl 1:1

11 Steven Thalhammer 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.