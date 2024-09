Amateure-Coach Göbel nach dem Sieg über Liezen: "Ich bin wirklich sehr stolz auf den Einsatzwillen der Spieler!"

Details Freitag, 06. September 2024 22:42

In einem packenden Spiel der 5. Runde der Oberliga Nord (STMK) trafen am Freitagabend der SC Liezen und die KSV Amateure aufeinander. Trotz eines beherzten Kampfes der Gastgeber setzten sich die Gäste aus Kapfenberg am Ende knapp mit 2:1 durch. Dabei bot die Partie zahlreiche spannende Szenen und umstrittene Schiedsrichterentscheidungen.

KSV Amateure-Coach Marco Göbel zollt seinen Jungs Respekt

Kapfenberg geht in Führung

Gleich von Beginn an war zu spüren, dass beide Teams hoch motiviert in die Partie gingen. Schon in der 10. Minute hatte der SC Liezen eine große Möglichkeit, als Elvin Kaynerere frei zum Abschluss kam, jedoch vergab. In der 19. Minute gelang es dann den Gästen, das erste Mal zuzuschlagen. Silvio Pigac, der die Kapfenberger SV Amateure vertrat, traf zur 1:0-Führung für sein Team.

Der SC Liezen ließ sich von diesem Rückschlag nicht entmutigen und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. Doch die Gäste aus Kapfenberg zeigten sich in der ersten Halbzeit als das dominantere Team und bestimmten das Geschehen auf dem Platz. Kurz vor der Halbzeitpause kam es dann noch zu einem gefährlichen Schuss der Kapfenberger Jungfalken, der jedoch abgefälscht wurde und somit entschärft wurde. Mit einem 0:1-Rückstand für den SC Liezen ging es in die Pause.

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Bild. Der SC Liezen kam mit viel Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der 51. Minute wurden ihre Bemühungen belohnt, als Yannick Rampler mit einer direkten Abnahme den 1:1-Ausgleich erzielte. Die Freude bei den Gastgebern war groß, und das Spiel gewann weiter an Intensität.

Aufholjagd und entscheidender Treffer

Doch die KSV Amateure ließen sich nicht beirren. In der 60. Minute zeigte Nico Mikulic seine Klasse und brachte die Gäste mit einem platzierten Schuss wieder in Führung. Der erneute Rückstand setzte den SC Liezen unter Druck, doch sie gaben nicht auf. In der 78. Minute hatte Rampler erneut eine große Chance, vergab jedoch kläglich.

In den letzten Minuten der Partie drückte der SC Liezen vehement auf den Ausgleich. Die Gastgeber zeigten großen Kampfgeist und wollten unbedingt zumindest einen Punkt aus dieser Partie mitnehmen. Doch trotz aller Bemühungen und einer hitzigen Schlussphase blieb es beim 1:2 für die KSV Amateure. Das Schiedsrichterteam geriet in dieser Phase aufgrund einiger fragwürdiger Entscheidungen zunehmend in den Fokus.

In der 92. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, und das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für die KSV Amateure. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein spannendes und hart umkämpftes Spiel, in dem die Gäste aus Kapfenberg am Ende das glücklichere Händchen hatten.

Stimme zum Spiel:

Marco Göbel, Trainer KSV-Amateure:

"Es war ein sehr diszipliniertes Spiel von uns. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir viel Spielkontrolle gehabt. In der zweiten Halbzeit ging es eher über zweite Bälle. Auch da hatten wir über weite Strecken eine gute Zuordnung. Alles in allem bin ich wirklich sehr stolz auf den Einsatzwillen der Spieler. Für die Spieler ist ein unterjähriger Trainerwechsel immer schwierig - sie meistern es aber wirklich enorm gut!“

Oberliga Nord: SC Liezen : KSV Amateure - 1:2 (0:1)

60 Nico Mikulic 1:2

51 Yannick Rampler 1:1

19 Silvio Pigac 0:1

