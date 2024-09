Spiel, Satz, Sieg: Bruck deklassiert Bad Mitterndorf mit 6:1

Details Samstag, 07. September 2024 09:03

Im Spiel der Oberliga Nord zwischen SC Bruck/Mur und Bad Mitterndorf zeigte das Heimteam eine beeindruckende Leistung und siegte souverän mit 6:1. Schon in der ersten Halbzeit legte SC Bruck/Mur den Grundstein für den Erfolg und ließ den Gästen aus Bad Mitterndorf kaum eine Chance. Die Tore fielen in regelmäßigen Abständen, was die Überlegenheit der Gastgeber unterstrich.

Starke erste Halbzeit von SC Bruck/Mur

Die Begegnung begann mit einem dominanten SC Bruck/Mur, der von Anfang an das Spielgeschehen kontrollierte. Bereits in den ersten Minuten häuften sich die Eckbälle für die Gastgeber, was ihren Offensivdrang verdeutlichte. In der 24. Minute eröffnete Gjergj Shabani den Torreigen und brachte SC Bruck/Mur mit 1:0 in Führung. Nur zwölf Minuten später traf Davor Tomic zum 2:0 - die Hausherren spielten jetzt noch befreiter auf.

SC Bruck/Mur ließ nicht nach und zeigte weiterhin eine starke Offensivleistung. In der 38. Minute baute Ardian Berisha die Führung auf 3:0 aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, setzte Jakob Jakic den Schlusspunkt der ersten Hälfte und erzielte das 4:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging SC Bruck/Mur in die Kabine und machte deutlich, dass sie das Spiel fest im Griff hatten.

Bad Mitterndorf zeigt Lebenszeichen, SC Bruck/Mur bleibt dominant

Die zweite Halbzeit begann mit einem Lebenszeichen von Bad Mitterndorf. In der 55. Minute gelang Mario Lemes der Ehrentreffer zum 4:1. Dieser Treffer markierte das erste Gegentor für SC Bruck/Mur in dieser Saison. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn die Heimischen fanden schnell wieder in die Spur zurück.

In der 57. Minute stellte Matthias Pagger den alten Vier-Tore-Vorsprung wieder her und erhöhte auf 5:1. Bad Mitterndorf bemühte sich weiterhin, gefährliche Aktionen zu kreieren, doch die Abwehr von SC Bruck/Mur stand sicher. Ein weiterer Freistoß in der 78. Minute für die Gastgeber und eine Ecke in der 86. Minute brachten zusätzliche Gefahr für das Tor von Bad Mitterndorf.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Jonas Gwandner in der 81. Minute, als er das 6:1 für SC Bruck/Mur erzielte. Dies war zugleich der Endstand, der die Dominanz der Gastgeber noch einmal unterstrich. In der Nachspielzeit von drei Minuten passierte nichts mehr von Bedeutung, und so endete das Spiel mit einem klaren Sieg für SC Bruck/Mur.

Mit diesem beeindruckenden Auftritt festigten die Brucker ihre Position in der Oberliga Nord und zeigten, dass sie in dieser Saison nicht umsonst als der Titelfavorit gelten. Bad Mitterndorf hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die Fehler analysieren, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Stimme zum Spiel:

Phillip Gröblinger, Sportlicher Leiter Bruck:

"Bad Mitterndorf machte es uns am Anfang schwer, weil sie tief gestanden sind. Das haben wir aber auch erwartet. Mit dem 1:0 kam dann das Werk ins Laufen. Ein Kompliment an alle. Nächste Runde wird es wieder ein anderes Spiel in Irdning, aber wir sind bereit dafür!"

Oberliga Nord: Bruck/Mur : Mitterndorf - 6:1 (4:0)

81 Jonas Gwandner 6:1

57 Matthias Pagger 5:1

55 Mario Lemes 4:1

46 Jakob Jakic 4:0

38 Ardian Berisha 3:0

36 Davor Tomic 2:0

24 Gjergj Shabani 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

