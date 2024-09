Sieg als Hochzeitsgeschenk: ATV Irdning triumphiert knapp gegen Tus St. Peter/Kbg.

Details Sonntag, 08. September 2024 09:23

In einem hart umkämpften Spiel der Oberliga Nord setzte sich der Aufsteiger ATV Irdning mit 1:0 gegen Tus St. Peter am Kammersberg durch. Trotz zahlreicher Chancen der Heimmannschaft und einer dominanten zweiten Halbzeit gelang es Irdning, einen wichtigen Auswärtssieg zu erringen. Lukas Pirosko erzielte das einzige Tor des Spiels und sicherte seinem Team damit die drei Punkte.

Zwei Spieler bei Irdning fehlten wegen einer Hochzeit

Der ATV Irdning trat ersatzgeschwächt bei St. Peter/Kammersberg an. Ein besonderer Grund dafür war die Hochzeit des langjährigen Spielers Matthias Luidold, der an diesem Wochenende auf Schloss Pichlarn den Bund der Ehe schloss. Auch die Redaktion von Ligaportal gratuliert recht herzlich. Dabei fand die Trauung an einem Ort statt, an dem auch der amtierende Meister, SK Sturm Graz, sein Sommertrainingslager abhielt.

Luidold, der in seiner beeindruckenden Karriere 437 Spiele für die Blau-Weißen aus dem Ennstal absolviert hatte, feierte diesen besonderen Tag im Kreise seiner Familie und Freunde. Zu den Gästen zählten auch seine ehemaligen Mitspieler Hans Wallner und Christoph Rindler, die aufgrund der Feier dem ATV bei diesem wichtigen Auswärtsspiel fehlten.

Torlose erste Halbzeit - dominante Heimelf

Die Heimmannschaft dominierte das Spiel von Beginn an und verzeichnete bereits in der 9. Minute einen gefährlichen Schuss auf das Lattenkreuz. In den ersten 20 Minuten hatte der ATV Irdning Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Doch nach dieser Anfangsphase setzten sie ihre ersten Akzente. In der 36. Minute vergab Christopher Brugger eine große Chance, als er allein vor Torhüter Salvador Treiber auftauchte. Der überragende Schlussmann der Gäste konnte jedoch mit einer Glanzparade den Rückstand verhindern. Mit einem 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel waren die Heimischen wieder am Drücker - den Treffer erzielten aber die Gäste. In der 52. Minute kam es zur spielentscheidenden Szene. Im Gegenzug zu einem Angriff von Tus St. Peter/Kbg. rutschte Harald Feichtner unglücklich aus und Lukas Pirosko stand plötzlich alleine vorm Tor und traf zum 1:0 für ATV Irdning. Dieses Tor fiel komplett gegen den Spielverlauf und hinterließ die Heimmannschaft schockiert.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

St. Peter/Kbg. gab jedoch nicht auf und drängte auf den Ausgleich. Mehrere gute Torchancen blieben aber ungenützt. In den letzten Minuten der Partie spielten nur noch die Gastgeber und Irdning kam kaum noch nach vorne. In der Folge verteidigte der ATV mit allen Mitteln den knappen Vorsprung und brachte den Sieg letztlich über die Zeit. Mit dem Abpfiff in der 96. Minute endete das Spiel schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für die Auswärtsmannschaft, die mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise über den Sölkpass antreten konnten.

Stimme zum Spiel:

Willi Danklmaier, sportlicher Leiter Irdning:

"Der Matchball unseres Bezirkspolizeikommandanten Martin Mellem brachte uns heute Glück und wir konnten mit viel Kampfgeist dieses schwere Spiel heute für uns entscheiden. Gratulation an die gesamte Mannschaft und unserem Trainerteam zu dieser Leistung."

Irdning weiß selbst nicht wie sie heute gewonnen, aber wie ein altes Sprichwort sagt: Wennst‘s nit mochst, Griagst‘s. Markus Schnedl, Ticker-Reporter

Oberliga Nord: St. Peter/Kbg. : Irdning - 0:1 (0:0)

52 Lukas Pirosko 0:1

by René Dretnik

Fotos: ATV Irdning

