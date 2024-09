2:0-Führung leichtfertig vertändelt: FC Trofaiach und ESV St. Michael trennen sich mit 2:2

Details Montag, 09. September 2024 19:10

In einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten trennten sich der FC Trofaiach und ESV St. Michael mit einem 2:2-Unentschieden. Nach einer dominanten ersten Halbzeit, in der Trofaiach mit 2:0 in Führung ging, kämpfte sich St. Michael in der zweiten Hälfte zurück und erzielte zwei Treffer, um sich einen Punkt zu sichern. Am Ende ärgerte sich Trofaiach über die zwei verschenkten Punkte.

Schöner Freistoßtreffer von Fabian Heilinger gegen seinen Ex-Klub Trofaiach

Starke erste Halbzeit von Trofaiach

Das Spiel begann mit einer lebhaften Atmosphäre, die durch die Stadionsprecher angeheizt wurden - sie feierten nämlich ihr Debüt im Stadion Trofaiach. Die Gastgeber erwischten einen idealen Start und gingen bereits in der 9. Minute durch ihren Kapitän Philipp Rabensteiner in Führung. Die Gäste versuchten, schnell zu antworten, aber ein Treffer in der 16. Minute wurde wegen Abseits aberkannt.

Die Hausherren blieben am Drücker und erhöhten in der 26. Minute auf 2:0. Tomislav Kemfelja war der Torschütze - jetzt war auch Platzsprecher Peter Franz Müller in Ekstase, der die Ankündigung des Tores phrenetisch feierte. Trofaiach dominierte die erste Hälfte und hatte in der 31. Minute durch den Abwehrspieler Oliver Köck eine weitere gute Chance, die Führung auszubauen. Kurz vor der Halbzeit verpasste Pascal Lipp knapp mit einem Kopfball das Tor, sodass es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause ging.

Aufholjagd von St. Michael

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams entschlossen zurück aufs Feld. In der 57. Minute musste Trofaiach einen gefährlichen Freistoß von der Linie klären. St. Michael erhöhte den Druck und wurde in der 64. Minute belohnt. Christoph Bracher traf nach einem Eckball mit einem sehenswerten Volley zum 2:1.

Nur sechs Minuten später gelang St. Michael der Ausgleich. Fabian Heilinger zirkelte einen Freistoß gekonnt unter die Latte. Nun entwickelte sich ein hitziges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Trofaiach hatte Schwierigkeiten im Spielaufbau und musste in der 74. Minute eine Verletzung ihres Torwarts hinnehmen, während St. Michael weiter drückte.

In den letzten Minuten des Spiels war es besonders spannend. In der 87. Minute zeigte der Trofaicher Andreas Zechner eine wichtige Grätsche im Strafraum, um eine gefährliche Situation zu entschärfen. St. Michael bekam somit in der 90. Minute eine letzte Freistoßchance, aber der Ball ging in die Mauer. Die dramatischen Szenen setzten sich fort, als der Ball an die Latte prallte und der in Minute 75 eingewechselte Torhüter Jannick Vengust den Nachschuss parierte. Schließlich endete die Partie nach 95 Minuten mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Torschütze Tomislav Kemfelja

Stimme zum Spiel:

Manuel Seidl, Trainer Trofaiach:

"Wir haben eine souveräne 2:0 Führung durch zwei Eigenfehler leichtfertig aus der Hand gegeben. Im Endeffekt war es ein gerechtes Unentschieden."

Oberliga Nord: Trofaiach : St. Michael - 2:2 (2:0)

70 Fabian Heilinger 2:2

64 Christoph Bracher 2:1

26 Tomislav Kemfelja 2:0

8 Philipp Rabensteiner 1:0

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos und Manuela Trafela

