St.Peter-Freienstein-Coach Auffinger nach dem Triumph beim SV Lassing: "Das war von uns ein Geduldspiel auf einem schwierigen Platz!"

Details Montag, 09. September 2024 20:04

Der verletzungsbedingt stark dezimierte SV Lassing empfing in der 5. Runde der Oberliga Nord den SC St.Peter-Freienstein. Trotz einiger Chancen für die Elf von Coach Matthias Prommer dominierte das Team von Trainer Jürgen Auffinger das Spielgeschehen und konnte sich am Ende verdient mit 1:3 durchsetzen. Bereits zur Halbzeit lagen die Gäste mit 1:0 in Führung und bauten diesen Vorsprung in der zweiten Hälfte weiter aus.

Jürgen Auffingers Team holte auswärts bereits neun Punkte

Frühe Chancen und ein verdienter Führungstreffer

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften ihre Ambitionen. Der SC St.Peter-Freienstein hatte die erste große Chance durch Mateo Lovric, doch Lassings Torhüter Lukas Streit konnte den Ball in letzter Sekunde abwehren. Nur wenige Minuten später streifte ein Schuss von Kapitän Christian Niederl die Querlatte, nachdem der Torhüter der Gastgeber den Ball falsch eingeschätzt hatte. Diese frühen Chancen signalisierten, dass die Gäste gewillt waren, das Spiel früh an sich zu reißen.

In der 15. Minute musste Lassings Torhüter behandelt werden - er verletzte sich ohne Fremdeinwirkung - was zu einer kurzen Unterbrechung führte. Danach folgten weitere Chancen für die Gäste, doch weder ein Kopfball von André Posch noch ein Schuss von Lovric fanden den Weg ins Tor. Auf der anderen Seite konnte SV Lassing ebenfalls einige Chancen verzeichnen, allerdings fehlte ihnen die nötige Präzision.

Die Belohnung für die offensive Spielweise der Gäste folgte in der 45. Minute: Nach einem präzisen Corner von Lovric stieg André Posch am höchsten und köpfte den Ball sehenswert ins Netz. Mit dieser verdienten 1:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

André Posch (hier noch im Dress von St. Michael) sprang am höchsten und traf per Kopf zum 0:1

SC St.Peter-Freienstein baut die Führung aus

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv. Bereits in der 46. Minute musste Lassings Torhüter erneut eine Glanzparade zeigen, um einen Schuss von Lovric abzuwehren. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und erhöhten in der 58. Minute durch Marvin Auffinger auf 2:0. Dieser Treffer war das Ergebnis eines Ballverlusts der Lassinger im Mittelfeld und eines gut vorgetragenen Angriffs, bei dem die Abwehr von SV Lassing keine Chance hatte.

SV Lassing hatte im weiteren Spielverlauf durchaus Möglichkeiten, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch sowohl David Schweiger als auch Marc Meitz vergaben hochkarätige Chancen. Letzerer vergab eine sogenannte "1.000-prozentige Chance" nach einem Fehler in der Hintermannschaft der Gäste - der Ball verfehlte nur um Millimeter das Ziel.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 86. Minute, als Mateo Lovric zum 3:0 für den SC St.Peter-Freienstein traf. Dieser Treffer war das Ergebnis einer konsequenten Spielweise der Gäste, die ihre Chancen besser nutzten als die Gastgeber.

Mateo Lovric spielte die Abwehr der Heimischen fast schwindlig

In der 90. Minute konnte Thomas Lemmerer noch einen Ehrentreffer für den SV Lassing erzielen, als er nach einem schnellen Angriff den Ball ins Netz beförderte. Doch dieser Treffer kam zu spät, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 92 Minuten und besiegelte den verdienten 3:1-Sieg für den SC St.Peter-Freienstein. Mit diesem Erfolg konnte die Mannschaft wichtige Punkte in der Oberliga Nord sammeln und sich in der Tabelle verbessern.

Stimmen zum Spiel:

Franz "Stoxi" Stocker, sportlicher Leiter Lassing:

"Alles in allem war das ein verdienter Sieg von St. Peter/Fr., welche doch etliche gute Chancen erarbeitet und auch verwertet haben. Wir haben ab der 60. Minute gute Akzente gesetzt, blieben aber im Abschluss wieder glücklos."

Jürgen Auffinger, Trainer St. Peter-Freienstein:

"Das war von uns ein Geduldspiel auf einem schwierigen Platz! Wichtig war das erste Tor von André Posch kurz vor der Halbzeit! Auswärts sind wir mit den neun Punkten sehr zufrieden! Jetzt müssen wir auch daheim beim Derby gegen St. Michael am Freitag um 19 Uhr drei Zähler holen!"

Oberliga Nord: SV Lassing : SC St.Peter-Freienstein - 1:3 (0:1)

91 Thomas Lemmerer 1:3

86 Mateo Lovric 0:3

58 Marvin Auffinger 0:2

45 Andre Posch 0:1

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.